Blumberg je saopštio da je ruska rublja postala najjača valuta na svetu u odnosu na američki dolar, ostvarivši jačanje od oko 12 odsto.



Prema navodima agencije, rublja je u tekućem kvartalu zabeležila najbolji rezultat među svetskim valutama u odnosu na dolar. Ističe se da je od početka aprila ruska valuta nastavila da jača i dostigla nivo od 72,6 rubalja za jedan dolar, što je najviša vrednost od februara 2023. godine.



U tekstu se dodaje da ruska valuta drugu godinu zaredom pokazuje kretanje koje odstupa od ranijih zvaničnih i tržišnih prognoza, prema kojima se očekivalo njeno slabljenje.



Prema navodima Gazeta.ru, skoro 60 odsto plaćanja za uvoz iz inostranstva sada se obavlja u rubljama, dok je potražnja za stranim valutama u zemlji i dalje niska zbog visokih domaćih kamatnih stopa i slabijeg uvoza.



Član RASO i ekspert Saveta Asocijacije foreks dilera za razvoj vanberzanskog finansijskog tržišta Andrej Loboda izjavio je da se u prvoj polovini druge polovine maja očekuje kretanje dolara u rasponu od 70 do 74 rublje, evra u opsegu od 83 do 86 rubalja, dok bi juan mogao da se kreće između 10,50 i 11,00 rubalja na Moskovskoj berzi, piše Blumberg.



On je naveo da stroga monetarna politika dodatno podržava jačanje rublje, jer zadržava kapital u zemlji i povećava atraktivnost ulaganja u rublju.



