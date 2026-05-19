Blumberg je saopštio da je ruska rublja postala najjača valuta na svetu u odnosu na američki dolar, ostvarivši jačanje od oko 12 odsto.
Prema navodima agencije, rublja je u tekućem kvartalu zabeležila najbolji rezultat među svetskim valutama u odnosu na dolar. Ističe se da je od početka aprila ruska valuta nastavila da jača i dostigla nivo od 72,6 rubalja za jedan dolar, što je najviša vrednost od februara 2023. godine.
U tekstu se dodaje da ruska valuta drugu godinu zaredom pokazuje kretanje koje odstupa od ranijih zvaničnih i tržišnih prognoza, prema kojima se očekivalo njeno slabljenje.
Prema navodima Gazeta.ru, skoro 60 odsto plaćanja za uvoz iz inostranstva sada se obavlja u rubljama, dok je potražnja za stranim valutama u zemlji i dalje niska zbog visokih domaćih kamatnih stopa i slabijeg uvoza.
Član RASO i ekspert Saveta Asocijacije foreks dilera za razvoj vanberzanskog finansijskog tržišta Andrej Loboda izjavio je da se u prvoj polovini druge polovine maja očekuje kretanje dolara u rasponu od 70 do 74 rublje, evra u opsegu od 83 do 86 rubalja, dok bi juan mogao da se kreće između 10,50 i 11,00 rubalja na Moskovskoj berzi, piše Blumberg.
On je naveo da stroga monetarna politika dodatno podržava jačanje rublje, jer zadržava kapital u zemlji i povećava atraktivnost ulaganja u rublju.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Finansije i Berza
Rublja pretekla dolar - postala najjača valuta na svetu u odnosu na dolar
Ruska rublja je u tekućem kvartalu zabeležila najbolje rezultate među svetskim valutama, uz pojačanu domaću tražnju i ograničen uvoz.
Blumberg je saopštio da je ruska rublja postala najjača valuta na svetu u odnosu na američki dolar, ostvarivši jačanje od oko 12 odsto.
Finansije i Berza
Beogradska berza ostvarila promet od preko 309 miliona dinara
Nagli pad cena nafte - sprema li se preokret na tržištu
Narodna banka Srbije pripremila Nacrt zakona za finansijske gigante
Indeksi u plusu - promet na Beogradskoj berzi oko 14,58 miliona dinara
Oprez pri kupovini - kovenice dobijaju na vrednosti, ali samo neke
Novčanice dobijaju novi dizajn - proces redizajna evra pri kraju
Goša FOM među dobitnicima dana - promet na Beogradskoj berzi oko 18,39 miliona dinara
Najnovije
Najčitanije
50min
Poseta visoke delegacije štandu "Dunav osiguranja" - podrška poljoprivrednicima i jačanje strateških partnerstava
Vremenska prognoza
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,04
|117,39
|117,74
|USD
|100,49
|100,79
|101,09
|CAD
|73,06
|73,28
|73,5
|AUD
|72,05
|72,27
|72,48
|GBP
|134,22
|134,62
|135,03
|CHF
|127,87
|128,25
|128,64
Kripto valute
|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
|65.796,00 €
|ETH
|1.823,38 €
|LTC
|46,54 €
|DOT
|1,07 €
|BCH
|322,43 €
|LINK
|8,25 €
|BNB
|551,78 €
|XMR
|329,89 €
Komentari (0)