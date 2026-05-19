Ovom prilikom, prisutnima su se obratili direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović, viceguverner Narodne banke, Željko Jović i generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Marina Papadakis.



Jovanović je istakao da ovaj događaj predstavlja prvu specijalizovanu konferenciju u okviru inicijative „Trendovi“ i naglasio da nije slučajno što upravo finansijski sektor otvara ciklus konferencija, imajući u vidu da su banke među prvima prepoznale značaj informacione bezbednosti i godinama ulažu u zaštitu sistema, upravljanje rizicima i digitalnu otpornost.



Govoreći o savremenim izazovima, Jovanović je ukazao da sajber kriminal danas predstavlja globalnu i visoko organizovanu industriju, koja koristi tehnologiju, automatizaciju i različite oblike digitalnih prevara kako bi ugrozila stabilnost sistema i poverenje građana.



„Zato je saradnja ključna. Nijedna institucija, banka, kompanija ili javna uprava ne mogu samostalno odgovoriti na složenost savremenih pretnji. Borba protiv digitalnih prevara i sajber kriminala zahteva blisku saradnju javnog i privatnog sektora, finansijskih institucija, regulatora, tehnoloških kompanija, akademske zajednice i nadležnih ministarstava. Kancelarija za IT i eUpravu želi da bude aktivan partner u tom procesu. Naš cilj nije samo razvoj elektronskih usluga, već izgradnja bezbednog, pouzdanog i otpornog digitalnog okruženja u kom građani imaju poverenje u sisteme koje koriste svakog dana“, poručio je Jovanović.





„Bankarski sektor je izložen sajber rizicima onoliko koliko je digitalizacija ušla u bankarstvo. Nekada je banka bila fizička institucija, a danas je to aplikacija i platforma kroz koju realizujemo transakcije. Potrebno je da probudimo svest o tome koliko su sajber rizici prisutni“, izjavio je viceguverner Narodne banke Srbije, Željko Jović.



On je rekao da se skladu sa promenama menja i NBS kao regulatorno telo, jer više nije dovoljno kod banaka posmatrati samo kapital, likvidnost i usklađenost. Nije pitanje kada će se desiti incident, već da za takav slučaj budemo spremni.



„Udruženje banaka Srbije, zajedno sa svojim članicama kontinuirano radi na edukaciji klijenata, sadašnjih i budućih, i njihovom upozoravanju na pretnje koje nam svima dolaze iz digitalnog sveta. Stoga smo mi zajedno sa našim članicama u stalnoj kampanji jačanja sajber bezbednosti i u ovom trenutku smo zbog uočenih trendova fokus ove kampanje prebacili na investicione prevare i na populaciju stariju od 60 godina“, rekla je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Marina Papadakis.





Inicijativa „Trendovi“ zamišljena je kao serijal specijalizovanih konferencija posvećenih aktuelnim izazovima sajber bezbednosti u ključnim industrijskim sektorima. Prva konferencija posvećena je finansijskom sektoru, dok će u narednom periodu ovaj format obuhvatiti i druge važne oblasti, poput zdravstva, logistike, transporta i drugih sektora prepoznatih Zakonom o informacionoj bezbednosti i kao nacionalni okvir usklađen sa evropskim NIS2 principima. Svaka konferencija okuplja regulatore, industriju i stručnjake iz oblasti bezbednosti radi razmene znanja, iskustava i dobrih praksi u oblasti izgradnje digitalne otpornosti.



