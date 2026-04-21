Vrednost bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 1,25 odsto na 64.645,29 evra, prenosi Tanjug.



Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 33,03 milijarde evra, malo više nego juče.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 33 u kategoriji „strah”, malo bolje u odnosu na jučerašnjih 29 u istoj kategoriji, ali na tržištu i dalje vlada oprezno raspoloženje.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 0,36 odsto na 1.960,73 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) porasla za 1,07 odsto na 537,23 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 0,33 odsto na 72,73 evra, a avalanš (AVAX) za 1,19 odsto na 7,95 evra.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,17 evra, što je za 4,25 odsto više nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute DENT, EDU i NEWT.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.