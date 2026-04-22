Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 38 milijardi evra, malo više nego juče.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 32 u kategoriji "strah", za nijansu gore u odnosu na jučerašnjih 33 u istoj kategoriji.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 4,38 odsto na 2.050,42 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,99 odsto na 549,17 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 3,83 odsto na 75,62 evra, a avalanš (AVAX) za 1,71 odsto na 8,13 evra.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,17 evra, što je za 0,36 odsto više nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom, prenosi Tanjug.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute CHIP, MET i SPK.



