Njegova izjava odstupa od ranijih, optimističnijih najava i predizbornih obećanja predsednika Donalda Trampa, piše Gardijan.

Na pitanje voditelja emisije "Stanje nacije" na Si-En-En- u (CNN) Džejka Tapera, kada Amerikanci mogu "realno očekivati" da cena gasa ponovo padne ispod tri dolara, Rajt je odgovorio: "Ne znam. To bi se moglo dogoditi kasnije ove godine, a možda se neće dogoditi ni do sledeće godine".

Rajt je zatim, bez detalja, tvrdio da su "cene verovatno dostigle vrhunac i da će početi da opadaju".

Dodao je da će kraj rata u Iranu, koji su SAD i Izrael započeli krajem februara, dovesti do "pada" cena energije.

Taper je insistirao na odgovoru na pitanje da li bi bilo moguće da cene benzina padnu ispod tri dolara po galonu, nivo koji je Trampova administracija često isticala.

Rajt je izgleda izbegavao direktan odgovor.

"Cena ispod tri dolara po galonu, prilagođena inflaciji, je prilično izvanredna. Imali smo je pod Trampovom administracijom, ali realno, taj nivo nismo videli dugo vremena. Definitivno ćemo se vratiti na taj nivo", rekao je on.

Trampova obećanja i stvarnost

Tokom svoje uspešne kampanje za drugi mandat u novembru 2024. godine, Tramp je obećao niže cene benzina, čak je najavio da će ih spustiti ispod dva dolara po galonu.

"Energija će nas vratiti. To znači da ćemo spustiti cenu benzina ispod dva dolara po galonu, smanjiti troškove svega, od struje do namirnica, avionskih karata i troškova stanovanja", rekao je u jednom od svojih predizbornih govora u septembru 2024. godine.

Posledice rata u Iranu

Cene benzina u SAD naglo su porasle nakon što je Iran odgovorio na napade SAD i Izraela zatvaranjem Ormuskog moreuza, ključne rute za značajan deo svetske nafte i naftnih derivata.

U danima pre rata, prosečna cena je bila 2,98 dolara po galonu, a do kraja marta je porasla na 3,98 dolara.

Tokom aprila, cene su se stabilizovale na nivou iznad četiri dolara po galonu, a očekuje se da će rat uticati i na cenu drugih dobara i usluga.

Pad podrške i promena narativa

Prema anketi Em-Bi-Si-ja (NBC) sprovedenoj u nedelju među više od 32.000 odraslih, 67 odsto ispitanika "donekle" ili "snažno" ne odobrava Trampovo postupanje u ratu u Iranu, dok 68 procenata ima isti stav prema njegovom pristupu "inflaciji i troškovima života".

Rajtovi komentari u nedelju protivreče njegovim prethodnim izjavama. U intervjuu za NBC 15. marta, kada su ga pitali da li će cene pasti ispod tri dolara do leta, rekao je da postoji "vrlo dobra šansa da hoće".

Samo nedelju dana ranije, 8. marta, rekao je Taperu o rastućim cenama, piše Indeks.hr

"U najgorem slučaju, to su nedelje, a ne meseci", zaključio je on.

