Iako smo svi bili bar jednom pored njega, mali broj ljudi zna kako je ono zapravo nastalo. Priča seže u davnu 1940. godinu kada je razgovor dva u to doba jako uticajna prijatelja, promenio sve.

"Jednog lepog majskog dana 1940. godine, na prostoru današnjeg Zlatiborskog jezera, gde se nekada nalazila samo krivudava rečica Obudovica, šetali su Miladin Pećinar, inženjer i akademik rođen u Ljubišu, i njegov prijatelj, beogradski advokat Aleksandar Pavlović, tadašnji predsednik turističkog društva Zlatibor. Posmatrajući ovaj mirni i pitomi predeo, Pećinar zaključuje da ovaj kraj liči na lepo obučenu devojku, ali bosu i prljvih nogu, na šta mu Pavlović kroz osmet predlaže da ovaj predeo obuju i daju mu novi izgled", kažu za RINU u TO Zlatibor.

Iz te misli rađa se ideja o izgradnji jezera, u koje je uloženo tadašnjih 400.000 dinara.

"Projekat je urađen i počelo je prikupljanje svetstava, ali je rat na kratko sve zaustavio. Ipak, ideja nije nestala, a 1947. godine jezero je konačno izgrađeno. Na ovaj način, nastaje jedan od simbola Zlatibora, jezero koje se kroz godine menjalo, raslo i razvijalo zajedno sa destinacijom, da bi danas postalo najvažnije mesto okupljanja, susreta i doživljaja na najposećenijoj planini u Srbiji", dodaju u Turističkoj organizaciji.

Poslednja rekonstrukcija urađena je 2020. godine, nakon čega je jezero na Kraljevom trgu dobilo fantastične svetlosne efekte, postavljena je plutajuća bina. Upravo je to jezero danas simbol srpske planine i omiljeno mesto stotinama hiljada ljudi koji godišnje prođu kroz Zlatibor.

