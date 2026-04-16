Belex15 je opao za 0,54 odsto, dok je Belexline niži za 0,39 odsto. Prva na listi dobitnika je kompanija Termika-Beograd a.d. sa rastom cena od 2,94 odsto i akcijama koje su na zatvaranju vredele po 3.500 dinara.

Sledi Impol Seval a.d. iz Sevojna sa rastom cene od 0,03 odsto i cenom akcija na kraju trgovanja od 6.500 dinara.

Prvi na listi gubitnika danas je Preduzeće za puteve Valjevo a.d. čije su akcije imale pad od 16,67 odsto i na zatvaranju vredele po 2.500 dinara.

Sledi Dunav osiguranje sa padom cena od 2,70 odsto i akcijama koje su na zatvaranju vredele po 1.946 dinara, piše Tanjug.

Najviše se trgovalo akcijama Dunav osiguranje a.d. iz Beograda čiji je promet iznosio 426.150 dinara, a potom sledi beogradski Aerodrom Nikola Tesla a.d. sa prometom od 390.000 dinara.

