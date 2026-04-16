Prema izveštaju Barometra blagostanja iz 2025. godine, koji je objavila Opservatorija za zdravlje i socijalnu zaštitu, 23 odsto stanovnika Brisela je u riziku od siromaštva, što je znatno više nego u Flandriji, gde je taj udeo 7 odsto, i Valoniji, gde je 13 odsto.



Šest od deset belgijskih opština sa najnižim prihodima nalazi se u Briselu. To uključuje Sen Žoz ten Nod, Molenbek Sen Žan, Anderleht, Kokelberg, Šerbek i sam grad Brisel.



Ekstremno siromaštvo u porastu



Zavisnost od socijalne pomoći je takođe veća u glavnom gradu. Brisel je 2025. godine zabeležio 47.304 korisnika socijalne pomoći, više nego u Flandriji, uprkos tome što Flandrija ima znatno veću populaciju. Izveštaj takođe ističe rastući broj ljudi koji žive u ekstremno nesigurnim uslovima.



Procenjuje se da u Briselu živi više od 50.000 ljudi bez dokumenata, dok je 2024. godine evidentirano skoro 9.800 beskućnika ili ljudi u neadekvatnom smeštaju. Prema podacima organizacije Bruss'Help, ovo je povećanje od više od 25% za samo dve godine.



Stambeno pitanje



Stanovanje ostaje glavni uzrok siromaštva. U proseku, stanovnici troše više od 20 odsto svojih prihoda na stanovanje, a najsiromašnija domaćinstva troše više od polovine. Liste čekanja za socijalno stanovanje su sve duže, prenosi Index.hr.



Početkom 2025. godine, bilo je više od 55.000 porodica koje su koristile socijalno stanovanje, često čekajući više od decenije. U međuvremenu, 24 odsto stanovnika živi u neadekvatnom smeštaju, a 30% u prenaseljenim uslovima. Posledice su posebno teške za decu. Jedno od troje dece u Briselu odrasta u domaćinstvu koje je u riziku od siromaštva.



