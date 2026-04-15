Indeks Beogradske berze Belex15 je opao za 0,79 odsto, dok je Belexline niži za 0,18 odsto, prenosi Tanjug.



Na listi dobitnika našla se kompanija Energoprojekt holding a.d. iz Beograda sa rastom cena od 9,89 odsto i akcijama koje su na zatvaranju vredele po 500 dinara.



Sledi beogradska firma Messer Tehnogas a.d. sa rastom cene od 0,13 odsto i cenom akcija na kraju trgovanja od 34.032 dinara.



Na listi gubitnika danas je samo beogradski Aerodrom Nikola Tesla a.d. čije su akcije imale pad od 4,76 odsto i na zatvaranju vredele po 2.000 dinara.



Najviše se trgovalo akcijama Messer Tehnogasa iz Beograda čiji je promet iznosio 2.620.462 dinara, a potom sledi kompanija Dunav osiguranje a.d. iz Beograda sa prometom od 1.170.000 dinara.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.