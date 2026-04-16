Ceremonije otvaranja i zatvaranja Ekspa 2027 biće trenuci kada će ceo svet gledati u Beograd. One su globalna medijska platforma kroz koju se oblikuje nova slika Srbije - savremena, otvorena i okrenuta budućnosti.

To je ključna poruka sa današnje konferencije za medije predstavnika kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd i Balič Vonder Studija, jednog od vodećih svetskih kreativnih studija za produkciju velikih događaja, koji posluje u okviru grupacije Bani Džej, jednog od najvećih nezavisnih proizvođača i distributera sadržaja na svetu.

Istaknuvši značaj ovih ceremonija za jačanje međunarodne pozicije Srbijem, direktor Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danio Jerinić ukazao je da će one biti kada će ceo svet gledati u Beograd, i da su to prvi i poslednji kadar kroz koji se jedna zemlja obraća međunarodnoj javnosti.

"Fokus je na stvaranju iskustva koje ostaje i nakon poslednjeg aplauza. Naš cilj je da zajedno stvorimo spektakl koji neće biti samo gledan, već zapamćen, i koji će Srbiju jasno pozicionirati na mapi savremenih, kreativnih i samouverenih društava", naglasio je Jerinić.

Takvi trenuci već su deo globalne kulture, od otvaranja Olimpijskih igara do finala Lige šampiona, kada milioni ljudi širom sveta u istom trenutku gledaju isto. Upravo takav trenutak danas počinje da se gradi u Beogradu, kroz proces koji spaja vrhunsku produkciju i autentičnu lokalnu kreativnost.

Na taj pristup osvrnuo se i Simone Meriko, jedan od osnivača i stručnjak za strateški razvoj velikih međunarodnih događaja Balič Vonder Studija, naglašavajući da je u fokusu partnerstvo i zajedničko stvaranje.

"Naš pristup je da budemo alat i instrument, da stvorimo okvir u kojem Srbija može da izrazi sebe i svoju vrednost na globalnoj sceni. Zaista verujemo da Srbija može da bude kapija Zapadnog Balkana od prvog dana događaja", rekao je on.

Tokom obraćanja medijima, poseban akcenat stavljen je na saradnju sa domaćim kreativnim sektorom, kao ključnim delom ovog procesa.

S tim u vezi, direktorka ceremonija Balič Vonder Studija Klaudija Katai istakla je da upravo takav pristup definiše njihov rad širom sveta.

"Ne dolazimo kao stranci koji pričaju priču o zemlji kojoj ne pripadaju. Dolazimo da se spojimo sa lokalnim talentima i zajedno realizujemo ono što Srbija želi da kaže svetu", izjavila je Katai naglasivši da će ceremonije nositi njihov potpis, ali da će sav ponos nositi Srbija, jer će to biti srpska ceremonija, navodi se u saopštenju.

Srbija, kako je poručeno, ima kapacitet da stane rame uz rame sa najiskusnijim domaćinima velikih međunarodih događaja. Ono što danas počinje u Beogradu jeste proces stvaranja trenutka koji će svet pamtiti, i slike Srbije koju će svet videti.

