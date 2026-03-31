Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 33,77 milijardi evra, više nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 11 u kategoriji "ekstremni strah", nešto bolje u odnosu na jučerašnji nivo 8 u istoj kategoriji.

Koindesk se fokusira na činjenicu da je danas poslednji dan prvog kvartala 2026, a analitičari ovog medija ističu da veliki institucionalni investitori u ovom periodu često prodaju deo svojih kriptovaluta kako fiksirali profite ili uskladili portfolio sa tradicionalnim sredstvima, što vodi ka blagom padu vrednosti bitkoina i druge digitalne imovine.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 1,18 odsto na 1.782,45 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,1 odsto na 526,81 evro.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 4,27 odsto na 70,28 evra, a avalanš (AVAX) za 2,34 odsto na 7,63 evra, piše Tanjug.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,06 evra, što je za 0,65 odsto niže nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute KERNEL, SKL i ZBT.

