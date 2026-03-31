Najniži troškovi rada po satu zabeleženi su u Bugarskoj 12 evra, Rumuniji 13,6 evra i Mađarskoj 15,2 evra, dok su najviši u Luksemburgu 56,8 evra, Danskoj 51,7 evra i Holandiji 47,9 evra.



Troškovi rada se sastoje iz dve glavne komponente, plata i drugih troškova kao što su doprinosi poslodavaca za socijalno osiguranje.



Udeo doprinosa u ukupnim troškovima rada bio je 24,8 odsto u Evropskoj uniji.



Najniži udeo doprinosa u troškovima rada imali su Rumunija 4,8 odsto, Litvanija 5,5 odsto i Malta 5,8 odsto, a najviši Francuska 32,3 odsto, Švedska 31,7 odsto i Slovačka 28,6 odsto, piše B92.



U poređenju sa 2024, prosečni troškovi rada po satu porasli su za 4,1 odsto u Evropskoj uniji.



U Evrozoni, troškovi rada po satu povećali su se u svim zemljama, osim u Malti, gde je registrovan pad za 0,5 odsto međugodišnje.



Najveći rast zabeležile su Bugarska 13,1 odsto, Hrvatska 11,6 odsto, Slovenija 9,3 odsto i Litvanija 9,2 odsto.



Najniži rast imali su Francuska dva odsto i Italija 3,2 odsto, a potom Španija, Kipar i Luksemburg, po 3,5 odsto.



U EU zemljama van Evrozone, troškovi rada po satu u nacionalnim valutama povećali su se u svim državama, navodi se na veb-stranici Evrostata.



Najveći rast bio je u Rumuniji 10,6 odsto, Mađarskoj 8,9 odsto i Poljskoj 8,8 odsto, dok je najmanji rast zabeležen u Danskoj, tri odsto.



