Obaveza se odnosi na pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, a čija se poslovna godina poklapa sa kalendarskom.

Iz APR-a navode da će i ove godine, kao i ranije, biti organizovana dežurstva kako bi se obveznicima omogućilo da na vreme ispune svoje obaveze. Zaposleni će danas biti dostupni do 20 časova, dok će podrška za pitanja u vezi sa pristupom sistemu i potpisivanjem biti obezbeđena do ponoći.

U slučaju problema sa dostavljanjem izveštaja, obveznicima su na raspolaganju posebne mejl adrese za tehničku i administrativnu podršku, uključujući pitanja u vezi sa pristupom sistemu, potpisivanjem, kao i ažuriranjem podataka o zastupnicima.

Za dodatna pojašnjenja koja nisu dostupna u korisničkim uputstvima i na zvaničnoj internet stranici, moguće je obratiti se i putem posebne adrese za finansijske izveštaje.

Prema podacima APR-a, do sada je ovu obavezu ispunilo više od 200.000 pravnih lica i preduzetnika, dok se do kraja dana očekuje još oko 90.000 prijava.

Sve informacije i detaljna uputstva dostupni su na zvaničnom sajtu APR-a, u okviru Registra finansijskih izveštaja.

