Američki Ured za kontrolu strane imovine produžio je rok za mesec dana, do 1. maja, za kompanije zainteresovane za kupovinu inostrane imovine vredne oko 22 milijarde dolara, izveštava Reuters.

Među zainteresovanima za tu imovinu su američka privatna investiciona kompanija Carlyle, američki naftni gigant Exxon Mobil i Chevron Corporation, konglomerat International Holding Company iz Abu Dabija, kao i austrijski investitor Bernd Bergmair.

Svaki konkretan dogovor sklopljen sa Lukoilom u vezi sa imovinom zahtevaće odobrenje OFAC-a. U oktobru je Vašington uveo sankcije Lukoilu, drugom najvećem ruskom proizvođaču nafte, i Rosnjeftu. Administracija američkog predsednika Donalda Trampa usporila je prodaju međunarodne imovine Lukoila kako bi izvršila pritisak na Rusiju u mirovnim pregovorima o Ukrajini, rekla su četiri izvora Reutersu u februaru.



