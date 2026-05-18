"Kao domaćini izložbe Ekspo 2027, mi ćemo dati platformu za preko 140 zemalja sveta koje će svetu predstaviti svoja kreativna i inovativna rešenja, do muzike i sporta. Istovremeno, ponosni smo i na činjenicu da će Ekspo 2027 u Beogradu pružiti priliku da se prikažu konkretna inovativna rešenja koja mogu da pomognu u rešavanju problema saobraćaja, unaprede mobilnost i povećaju kvalitet života građana, uključujući i nove generacije električnih aviona, odnosno letelica i pametnih transportnih sistema", rekao je Vučić obraćajući se na forumu.

Vučić je izrazio želju da će videti učesnike Urbanog foruma u Bakuu i zahvalio Azebejdžanu na divnom prijemu i gostoprimstvu.

"Ovde smo okupljeni u zadivljujućem Azerbejdžanu, na obalama Kaspijskog mora, da pričamo o izazovima i velikim prilikama urbanizacije. Ovaj 13. svetski Urbani forum, čija je centralna tema stanovanje, bezbedni i otporni gradovi, okupio je razne zvaničnike, predstavnike lokalnih samouprava, nevladine organizacije, naučne zajednice, i interese globalne zajednice za budućnost gradova i izazove sa kojima se suočavaju evidentni su i jasni", rekao je Vučić.

Kako je istakao, gradovi su sve više centar ekonomskog rasta, proizvodnje, inovacija, obrazovanja, učenja, digitalizacije i veštačke inteligencije, piše Tanjug.

"Bez gradova i urbanog prostora, svet na našoj planeti bi bio nezamisliv, ali istovremeno gradovi su oličenje globalizacije i suočavaju se sa brojnim problemima današnje civilizacije", rekao je Vučić.

Oni se, dodao je, suočavaju sve češće sa problemima prenaseljenosti, neadekvatnog stanovanja i nekontrolisanog zagađenja.

