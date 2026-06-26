Za svega četiri i po meseca uspeo je da podigne oko 1,6 miliona dolara, živeći život o kakvom je ranije mogao samo da mašta.

Umesto da novac sakrije ili pobegne iz zemlje, na kraju je odlučio da se sam prijavi policiji, tvrdeći da više nije mogao da živi sa grižom savesti.

Greška banke promenila mu je život

Den Sonders iz australijske države Viktorija radio je kao barmen kada je otkrio propust u sistemu Nacionalne banke Australije (NAB).

Kako je kasnije objasnio, greška je omogućavala da stanje na njegovom računu izgleda kao da raspolaže milionima dolara, iako taj novac zapravo nije postojao.

„Pronašao sam grešku zbog koje je izgledalo da imam milione na računu. Otišao bih u banku, pitao koliko novca imam, oni bi rekli 1,6 miliona dolara i dozvolili mi da podignem koliko god želim“, ispričao je.

Automobili, konji i večere za ceo restoran

Novac je trošio bez razmišljanja.

Kupovao je automobile, plaćao prijateljima šta god požele, častio nepoznate ljude večerama, a jednom je čak kupio i konja vrednog oko 50.000 dolara.

„Jedne večeri platio sam večeru za ceo restoran. Prišla mi je žena i pitala da li sam najbogatiji čovek u Australiji“, prisetio se.

Ipak, kako kaže, što je više trošio, osećao je sve veću anksioznost, piše News.com.au

„Svaki dan sam mislio da će me uhapsiti. Imao sam noćne more da mi specijalci upadaju u kuću.“

Sam se prijavio policiji

Posle nekoliko meseci odlučio je da prekine sa podizanjem novca i sam prijavi šta se dogodilo.

Pošto godinama nije bilo reakcije nadležnih, celu priču ispričao je medijima kako bi, kako kaže, konačno stavio tačku na taj deo života.

Na kraju je uhapšen i osuđen na 12 meseci zatvora, 18 meseci društveno korisnog rada i novčanu kaznu od 250.000 dolara.

Zašto nije pobegao?

Iako je mogao da prebaci novac u inostranstvo i nestane, tvrdi da to nikada nije želeo.

„Mogao sam da pobegnem, ali više nikada ne bih video porodicu i prijatelje. Za mene se nije radilo o novcu, već o iskustvu.“

Danas kaže da je iz svega izvukao važnu životnu lekciju.

„Shvatio sam da su porodica, prijatelji i običan život vredniji od bilo kog bogatstva. Vratio sam se za šank i srećan sam zbog toga“, zaključio je Sonders.

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