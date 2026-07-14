Leto počinje tamo gde prestaju planovi

Kada neko kaže „leto“, većina nas prvo pomisli na more. Na plažu, miris mora, hlad ispod suncobrana i zvuk talasa u pozadini. Ali leto je odavno postalo mnogo više od toga: koncert na otvorenom koji traje do kasno u noć, predstava pod vedrim nebom, sportski događaj zbog kojeg putujemo u drugi grad ili mali lokalni festival za koji saznamo tek kada stignemo na destinaciju. Region oko nas tokom leta živi drugačijim ritmom - dovoljno raznolikim da jedno putovanje lako preraste u nekoliko sasvim različitih iskustava.

Zato leto danas retko stane u jedno mesto ili unapred isplaniran odmor. Sve češće ga čine trenuci koje nismo planirali, već smo ih usput otkrili. Neko će ovog leta krenuti ka Budimpešti zbog energije koju donosi Hungaroring, drugi će veče provesti među zidinama Ljubljanskog grada ili na nekoj od brojnih festivalskih pozornica duž hrvatske obale. Nekome će najlepše uspomene ostati sa koncerta na crnogorskom primorju ili iz antičkog ambijenta Plovdiva, dok će drugi sasvim spontano produžiti put zbog lokalne manifestacije u Tirani, Kišinjevu ili nekom drugom gradu koji se nije ni našao na prvobitnoj ruti.

Upravo u tome i jeste lepota letnjih putovanja danas – plan postoji, ali najlepši trenuci često nastanu onda kada odlučimo da ga nakratko promenimo. Razgovori sa lokalcima ili događaj na koji slučajno naiđemo mogu postati razlog da ostanemo još jedan dan, skrenemo sa uobičajenog puta i upoznamo mesto na drugačiji način.

Što je putovanje opuštenije, to više cenimo sve ono što ga čini jednostavnijim. Kada ne moramo da razmišljamo o sitnim praktičnim stvarima, ostaje više prostora za ono zbog čega smo i krenuli – nova iskustva, ljude koje upoznajemo i trenutke koje ćemo pamtiti.

Zato, gde god vas leto odvede, jedna stvar ne bi trebalo da bude razlog za dodatno planiranje – pristup sopstvenom novcu. Klijenti OTP banke koji koriste Mastercard ili Visa debitnu karticu mogu da podižu gotovinu bez naknade na više od 4.500 bankomata OTP banaka članica OTP Grupe u osam zemalja – Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Albaniji, Bugarskoj, Moldaviji i Ukrajini. Bez obzira na broj podizanja gotovine ili iznos, provizije nema – novac podižete pod istim uslovima kao kod kuće.

Bilo da ste krenuli na koncert, sportski događaj, vikend putovanje ili ste jednostavno odlučili da još nekoliko dana ostanete na putu, mogućnost da do svog novca dođete jednostavno i bez dodatnih troškova znači još jednu brigu manje tokom odmora.

A kada se najbolji planovi često dogode spontano, važno je da i ono što im prethodi bude jednako jednostavno. U danima kada vreme najčešće posvećujemo organizaciji puta, izboru destinacije ili poslednjim pripremama pred polazak, malo ko želi dodatne obaveze koje se mogu izbeći.

Zato račun u OTP banci danas možete otvoriti potpuno onlajn, za manje od dvadeset minuta, bez potrebe za odlaskom u poslovnicu. Ceo proces osmišljen je tako da bude jednostavan i dostupan – od izbora odgovarajućeg paketa i identifikacije, preko kratkog video razgovora sa agentom banke koji pruža podršku kroz proces, do elektronskog potpisa kojim se sve završava na daljinu. Tako i pre samog putovanja jedna važna obaveza može da bude rešena brzo, bez dodatnog planiranja.

Odmah nakon toga, kroz OTP m-bank aplikaciju dostupna vam je digitalna kartica, spremna za korišćenje istog trenutka po završetku procesa. Telefon tako postaje praktičan novčanik koji je uvek pri ruci – za bezbedna onlajn plaćanja i beskontaktno plaćanje putem Apple Pay za korisnike iOS uređaja ili Google Pay za korisnike Android uređaja, kao i za svakodnevne potrebe poput podizanja gotovine. Za one koji i dalje preferiraju fizičku karticu, ona vam naknadno stiže na kućnu adresu.

Najbolja digitalna iskustva upravo su ona koja gotovo i ne primećujemo. Ona ne zahtevaju dodatni napor niti menjaju način na koji živimo – već se jednostavno uklapaju u naš ritam i olakšavaju svakodnevne odluke. Upravo takav pristup OTP banka razvija kroz svoju Digital First strategiju, kontinuirano unapređujući način na koji korisnici obavljaju svoje finansijske aktivnosti. Kao potvrda tog usmerenja, renomirani svetski magazin Euromoney je 2025. godine, drugu godinu zaredom, proglasio OTP banku za Najbolju digitalnu banku u Srbiji.

Prava vrednost jednostavnosti ogleda se upravo u tome što nam ostavlja više prostora za ono što je zaista važno. Za leto koje pamtimo po muzici koja traje do kasno u noć, putevima koji vode do novih mesta, ljudima koje upoznajemo i trenucima koje nismo planirali. Sve ostalo trebalo bi da bude dovoljno jednostavno da o tome ne moramo ni da razmišljamo.

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