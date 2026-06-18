Influenserka iz Toronta, Izabel Hajkens, svakog meseca organizuje večeru sa više članova u svom domu. Hajkens, ima više od 300.000 pratilaca, i pripremala je svoju večeru s temom zimskih citrusa praveći maslinovo ulje s bosiljkom, čisteći grejpfrut, muteći jaja i postavljajući sto elegantnim tanjirima.



Njeni gosti su uživali u koktelima dok je ona završavala pripremu jela. Svi su seli za sto, uživajući u hrani, dok je Hajkens sijala od ponosa.



"To me je ubedilo, za svoj rođendan u martu odlučila sam da organizujem večeru kod kuće i pozovem najbliže prijatelje. Ja ću biti glavni kuvar, a moj muž pomoćni."

Potraga za savršenim posuđem

Fini porcelan bio joj je neophodan kako bih ostvarila svoju viziju.



Ali, s obzirom na to da je imala više gostiju, nije mogla da potroši bogatstvo na ekskluzivni porcelan. Zato je posetila Thrift Giant, second-hand radnju u oblasti Dalas-Fort Vorta, nadajući se da će pronaći pristupačne komade koji će se lepo uklopiti.



Radnja je bila preplavljena polovnom odećom, nameštajem i elektronikom. Odeljak s posuđem bio je najmanji, pa nije imala velika očekivanja. Ipak, imala je sreće, navodi Hajkens u videu.



"Na prašnjavoj donjoj polici pronašla sam dva paketa sa ukupno 61 komadom porcelana od bone china materijala, sa pečatom "Oxford" na dnu. Cena po paketu bila je 29,92 dolara".

Set je uključivao:

11 tanjira za večeru 12 tanjira za salatu 12 tanjira za hleb i puter 12 šoljica sa tacnama 1 činiju za povrće s pripadajućim podmetačem Ukupna cena na kasi iznosila je samo 64,78 dolara s porezom.



"Kasnije sam saznala da je Oxford bio deo Lenox korporacije, koja je proizvodila fini porcelan od kasnih 1920-ih do ranih 1990-ih."



"Na sajtu Replacements, online tržištu specijalizovanom za fini porcelan, kristal, escajg i kolekcionarske predmete, pronašla sam komade sa istim dezenom – Spring."

Cena pojedinačnih komada na tom sajtu bila je:

tanjir za večeru – 24 dolara tanjir za salatu – 14 dolara tanjir za hleb i puter – 10 dolara šoljica sa tacnom – 10 dolara činija za povrće – 80 dolara sosijer sa podmetačem – 190 dolara, preneo je Espreso.



"Ukupno, moj set vredan je oko 950 dolara. Štaviše, komadi na Replacements sajtu bili su sniženi za 25 odsto zbog sitnih nedostataka, što znači da moj set možda vredi još više."

Pronašla je i stilizovane čaše u second-hand radnji

"Kupila sam različite vrste staklenih čaša – Poco Grande, martini, grapa, coupe, café au lait, milkshake čaše i još mnogo toga. Cene su bile između 0,95 i 2,99 dolara."



"Uz to, pronašla sam postolje za tortu, tanjire i činije – svaki komad ispod 10 dolara. Ukupno sam kupila 30 komada za samo 100 dolara."



Sveukupno, uključujući i set porcelana, potrošila je samo 168 dolara na posuđe za svoju večeru – mnogo manje nego što je očekivala. To je ostavilo dovoljno prostora u njenom budžetu, 800 dolara za hranu, dekoracije – i možda novu haljinu.



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