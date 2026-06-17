Prema podacima kompanije Kpler, dva supertankera - Diona i Hero 2 - u vlasništvu Nacionalne iranske tankerske kompanije i pod američkim sankcijama, napustila su područje blokade prevozeći ukupno 3,8 miliona barela iranske sirove nafte.

Treći tanker povezan sa Iranom, sa teretom od oko milion barela nafte, izašao je iz blokade u sredu.

"Njihov očigledan izlazak iz blokade sugeriše da se i drugi iranski trgovački tankeri pripremaju za nastavak trgovine", izjavila je Mišel Vize Bokman, viša analitičarka pomorske obaveštajne službe u kompaniji Vindvard.

Sporazum SAD i Irana menja situaciju na tržištu nafte

SAD i Iran su u ponedeljak potpisali Memorandum o razumevanju kojim bi trebalo da bude okončan gotovo četvoromesečni sukob, dok je zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma zakazana za petak u Ženevi.

Iako detalji sporazuma još nisu objavljeni, očekuje se da će njegovo stupanje na snagu dovesti do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i ublažavanja sankcija na izvoz iranske nafte.

Prema pisanju Volstrit žurnala, Vašington bi Teheranu mogao da omogući trenutni nastavak prodaje nafte i naftnih derivata nakon potpisivanja sporazuma, u zamenu za obavezu Irana da ograniči svoj nuklearni program.

Zašto je Ormuski moreuz važan za svet?

Ormuski moreuz predstavlja jednu od najvažnijih pomorskih ruta na svetu. Pre sukoba, kroz njega je prolazilo oko 20 odsto ukupne svetske trgovine naftom.

Tokom rata moreuz je bio praktično zatvoren. Američka mornarica blokirala je iranske luke i plovne pravce povezane sa Iranom, što je dovelo do zastoja stotina brodova i ozbiljnih poremećaja na globalnom energetskom tržištu.

Brodovlasnici čekaju, osiguravači ne spuštaju premije

Mogućnost ponovnog otvaranja moreuza podstakla je pojedine brodovlasnike, pogođene višemesečnim rastom troškova transporta i osiguranja od ratnog rizika, da počnu sa premeštanjem brodova ka lukama Persijskog zaliva u očekivanju povećane potražnje.

Ipak, većina kompanija i dalje zauzima oprezan stav.

"Pomorski sektor ove vesti dočekuje sa nečim što je bliže opreznoj neverici nego slavlju", navodi se u analizi Lloyd's List Intelligence.

Osiguravajuće kuće za sada zadržavaju visoke premije za ratni rizik i traže čvrste dokaze da će plovni put ostati bezbedan i nakon stupanja sporazuma na snagu.

"Iako će prekid neprijateljstava osloboditi nasukane mornare i podstaći tržišta tankera i rasutog tereta, industrija ovo posmatra kao krhko olakšanje, a ne kao povratak normalnim uslovima poslovanja", naveli su analitičari.

Tankeri već kreću ka Persijskom zalivu

Prema podacima kompanije Vindvard, desetine veoma velikih tankera za prevoz sirove nafte (VLCC) već su krenule iz Južnog kineskog mora preko Indijskog okeana ka lukama Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U tim lukama trenutno je usidreno najmanje 30 velikih tankera koji čekaju razvoj događaja.

Pojedini brodovlasnici žele da među prvima iskoriste potencijalno otvaranje tržišta, dok drugi i dalje čekaju dodatne bezbednosne garancije.

Više od 100 tankera čeka signal za isplovljavanje

Uprkos optimizmu na tržištu, saobraćaj kroz Ormuski moreuz za sada ostaje minimalan. Obe strane zadržale su postojeće blokade do formalnog potpisivanja sporazuma u petak.

Američka mornarica je, prema rečima Tima Vilkinsa, generalnog direktora udruženja nezavisnih tankera Intertanko, obavestila industriju da se "ništa nije promenilo i da se ništa neće promeniti dok sporazum ne bude zvanično potpisan", piše Si-En-Bi-Si (CNBC).

Kpler procenjuje da bi čak 118 natovarenih tankera moglo da napusti region u roku od 15 dana nakon potpisivanja sporazuma.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi takav talas isplovljavanja verovatno predstavljao kratkoročan skok aktivnosti, a ne trajni oporavak pomorskog saobraćaja.

"Većina brodovlasnika oprezno čeka više detalja pre nego što planira nove tranzite kroz Ormuski moreuz. Tražiće garancije da su prolazi kroz moreuz ne samo dozvoljeni, već i bezbedni, pre nego što pošalju svoje brodove u taj region", rekao je Nils Rasmusen, glavni analitičar za brodarstvo u BIMCO-u.

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