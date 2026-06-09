"Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje u sredu, 10. juna. Ovo je četvrta godina zaredom kako Grad Beograd sprovodi ovu meru, a ona ima za cilj, kao i sve ostale socijalne mere Grada, rasterećenje kućnog budžeta Beograđana i njihovih porodica", rekao je Šapić.

Kako je saopštio Beoinfo, procenjena vrednost jedne kartice je 50.000 dinara, a gradonačelnik je naglasio da procedura dobijanja kartice nije promenjena.

"Procedura je ista kao i prethodnih godina. Građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru Grada Beograda uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. Sa tom karticom ulazak na gradske bazene je besplatan tokom cele letnje sezone", poručio je on.

Dodao je da je prethodnih godina više stotina hiljada građana koristilo ovu mogućnost.

Kako se navodi, besplatan ulaz na otvorene bazene omogućen je svakog dana od 12.00 časova tokom letnje sezone 2026. godine, uz karticu i ličnu ispravu.

"Građani mogu da koriste sledeće bazene: Sportsko-rekreativni centar '25. maj – Milan Gale Muškatirović', Sportski centar 'Tašmajdan', Sportski centar 'Olimp', Sportski centar Voždovac – Banjica, Sportsko-rekreativni centar '11. april', Otvoreno plivalište Zavoda za sport 'Košutnjak', Sportsko-kulturni centar 'Obrenovac', Sportski centar 'Ljubomir Ivanović Gedža' u Mladenovcu, Sportsko-rekreativni centar 'Kolubara' u Lazarevcu", navodi beograd.rs

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