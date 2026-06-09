U njenom centru je 18-godišnji Bara Sapoko Ndijaje, vezni igrač koji je za samo šest meseci od gotovo potpune anonimnosti iz gambijske akademije stigao do Bajerna i reprezentacije Senegala za najveću fudbalsku scenu, piše Ofenziva.

Ndijaje, rođen 31. decembra 2007. u Mekeu, Senegal, odrastao je u fudbalu u akademiji Gambinos Stars Afrika u Gambiji. Početkom godine, njegovo ime je bilo poznato samo uskom krugu skauta i fudbalskih stručnjaka, ali njegov potencijal nije prošao nezapaženo od strane Bajerna.

Nemački gigant ga je doveo na pozajmicu u okviru projekta Crveno i zlatno fudbalsko, zajedničke inicijative Bajerna i FK Los Anđeles usmerene na identifikaciju i razvoj mladih talenata. Bajern je brzo shvatio kakav talenat poseduje Mladi centralni vezni igrač, visok 180 centimetara, brzo je počeo da opravdava poverenje.

Pre nego što je došao u prvi plan, prošao je kroz omladinski i rezervni tim Bajerna, a imao je i probu u Grashoperu. Upravo je dobar utisak koji je ostavio u prijateljskoj utakmici švajcarskog kluba protiv Bajerna dodatno ubedio Minhenčane da nastave da ulažu u njegov razvoj. Adaptacija na evropski fudbal bila je izuzetno brza.

Debitovao je u Bundesligi 11. aprila protiv Sankt Paulija, kada je ušao umesto Džamala Musijalea, a samo dve nedelje kasnije prvi put je bio u startnoj postavi protiv Majnca. Sezonu je završio sa četiri nastupa i ukupno 142 minuta na terenu. Koliko je nagli bio njegov uspon najbolje pokazuju podaci Transfermarkta.

Za samo šest meseci, njegova tržišna vrednost je porasla sa 300.000 na četiri miliona evra. To je skok od 3,7 miliona evra, odnosno 1.233 odsto, najveći među svim igračima koji će igrati na Svetskom prvenstvu. Ubedio je reprezentaciju već tokom priprema Njegov razvoj nije prošao nezapaženo kod senegalskog selektora Papea Tijava.

Ndijaje je debitovao za reprezentaciju 31. maja u prijateljskoj utakmici protiv SAD i odmah je odigrao svih 90 minuta. Prema pisanju nemačkih medija, početna ideja je bila da mladi vezni igrač samo oseti atmosferu u reprezentaciji. Međutim, tokom priprema ostavio je toliko snažan utisak da je zaslužio mesto među 26 putnika za Svetsko prvenstvo.

U Bajernu ga vide kao veliki projekat za budućnost. Sportski direktor Kristof Frojnd istakao je da se "sve bolje adaptira", dok ga je trener Vensan Kompani opisao kao veznog igrača koji "donosi brzinu i energiju", piše tportal.

Prema izjavama iz klupskog okruženja, njegova brzina je izmerena na više od 36 km/h na kampusu Bajerna, što dodatno objašnjava zašto postoji sve veće interesovanje za njega. Senegal će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi sa Francuskom, Norveškom i Irakom, a Ndijaje na turnir dolazi kao jedan od najzanimljivijih mladih igrača.

Njegova priča - od afričke akademije do Bajerna, Bundeslige i reprezentacije za samo nekoliko meseci - jedna je od onih koje i dalje uspevaju da iznenade ceo svet.

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