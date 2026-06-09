Pravila Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) predviđaju da se osam odsto ulaznica za svaku utakmicu dodeljuje fudbalskim savezima zemalja učesnica Svetskog prvenstva, koje oni mogu da prodaju ili distribuiraju svojim navijačima.

Iranska delegacija na Svetskom prvenstvu suočila se sa brojnim birokratskim preprekama od strane SAD, uključujući uskraćivanje viza nekim članovima delegacije.

Dve zemlje su u vojnom sukobu koji je počeo krajem februara nakon što su SAD i Izrael napali Iran.

"Dva dana pre početka Svetskog prvenstva, Sjedinjene Američke Države ponovo sprečavaju iranske navijače da prisustvuju utakmicama grupne faze takmičenja. SAD su uskratile kvotu ulaznica našem savezu, tako da nismo mogli da dozvolimo iranskim navijačima da dobiju karte za Svetsko prvenstvo", saopštio je Iranski fudbalski savez, piše tportal.

Zbog neizvesnosti oko izdavanja viza, Iran je preselio svoj reprezentativni kamp iz američkog Tusona u meksičku Tihuanu. Tamo će biti smešteni tokom celog turnira. Iran je u grupi sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Igraće protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Anđelesu, a protiv Egipta u Sijetlu.

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