Prema podacima iz izveštaja, u periodu od 2011. do 2019. godine, prihodi najbogatijih 0,01 odsto domaćinstava porasli su za više od 70 odsto, dok je kod gotovo svih ostalih domaćinstava rast prihoda iznosio između četiri i osam odsto, prenosi NL Tajms.



U istom periodu, udeo prihoda koji ostvaruje najbogatiji jedan odsto domaćinstava u Holandiji porastao je sa 12 na 15 odsto, navodi se u analizi.



Stručnjaci već godinama zagovaraju ukidanje poreskog odbitka na kamate za stambene kredite, iako je aktuelna holandska vlada ranije obećala da će taj sistem ostati nepromenjen na insistiranje stranke VVD.



Istovremeno, kabinet se suočava sa poteškoćama u reformi poreza na imovinu u okviru Box 3, koja se odnosi na oporezivanje štednje i investicija.



Prema analizi Centralnog biroa za ekonomsko planiranje, pitanje koliko je nejednakosti u društvu prihvatljivo, kao i u kojoj meri poreski sistem treba da preraspodeljuje bogatstvo, odluka je koju moraju da donesu vlada i parlament.



Međutim, u izveštaju se ističe da bi ukidanje postojećih olakšica i smanjenje mogućnosti za odlaganje i poreske arbitraže dovelo do efikasnijeg sistema i ukoliko se to želi, ravnomernije raspodele dohotka.



"Sredstva koja bi se na taj način oslobodila mogla bi da se usmere na podršku manje privilegovanim porodicama, kako bi i one mogle da razvijaju svoje potencijale. To bi u krajnjoj liniji doprinelo ukupnom ekonomskom prosperitetu", navodi se u analizi CPB-a.



