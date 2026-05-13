Nemcima je omijena zemlja za život u Evropi Švajcarska. Oko 330.000 nemačkih državljana je početkom prošle godine imalo prebivalište u Švajcarskoj, navodi Savezni zavod za statistiku.



Za 10 godina broj Nemaca u Švajcarskoj porastao je za oko 10,7 odsto.



I u Austriji živi relativno mnogo Nemaca. Početkom 2025. bilo ih je oko 240.000. Nemci su time činili najveću grupu stranih državljana u Austriji, prenosi dpa.



"I Švajcarska i Austrija graniče se sa Nemačkom", napisali su statističari. "Osim toga, nemački je tamo službeni jezik, pa ne postoji jezička barijera".



U Španiji je u istom periodu prebivalište imalo oko 132.000 Nemaca. Navodi se da broj ponovo raste tek od 2022. "Dugi niz godina broj Nemaca u Španiji bio je u padu..



Zbog čega se neko odluči da živi u inostranstvu, nije bilo predmet istraživanja.



"Poređenje starosne strukture po zemljama za 2025. pokazuje, međutim, da su u Austriji zastupljenije mlađe starosne grupe", a u Španiji starije, saopštio je zavod.



U Austriji je oko 13,3 odsto Nemaca pripadalo starosnoj grupi od 65 godina ili starijih, dok je u Španiji taj udeo 26,8 odsto.



Podaci potiču od evropske statističke službe Eurostat i švajcarskog Saveznog zavoda za statistiku BFS. Kako se navodi, nisu bili dostupni aktuelni podaci za sve zemlje.



Nemci koji imaju i državljanstvo zemlje u kojoj žive se nisu uračunali.



