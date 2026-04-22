Sistematski pregled je najbolji način za otkrivanje bolesti na vreme, to jest u ranoj fazi. To naročito važi za ljude s porodičnom istorijom ozbiljnijih bolesti.

Detaljno „skeniranje“ celog organizma

Šta sve podrazumeva sistematski pregled? Po odlasku kod lekara, pacijent će prvo odgovoriti na opšta pitanja o zdravstvenom stanju, bolestima koje je preležao, a onda sledi i fizički pregled tela.

Zatim dolazi možda i najvažniji deo pregleda, a to su laboratorijske analize. One podrazumevaju proveru krvne slike, kao što je broj belih i crvenih krvnih zrnaca, nivo hemoglobina, kao ključnog sastojka za imunitet našeg organizma, nivo trombocita...

U okviru biohemijskih analiza, biće vam proveren nivo šećera u krvi, trigliceridi, holesterol, kao i stanje enzima u jetri i bubrezima.

Da li srce dobro radi

Važan deo sistematskog pregleda je elektrokardiogram (EKG), koji proverava aktivnost srca i utvrđuje da li postoje aritmije. U sklopu toga, lekar će obaviti i merenje krvnog pritiska kako bi otklonio sumnju i preventivno proverio ima li naznaka kardiovaskularnih bolesti.

Što se ostalih, ne manje važnih pregleda tiče, tu je rendgen pluća, koji pruža dobru osnovnu sliku stanja vašeg organa za disanje. Spirometrijom će lekar proveriti funkciju pluća.

Zatim, na spisku je i ultrazvučni pregled abdomena, koji uključuje pregled bubrega, slezine, jetre, žučne kese...

Što se tiče žena, u okviru sistematskog pregleda biće obavljen i ginekološki pregled, uz Papanikolau test, zbog prevencije raka grlića materice. Takođe, biće im urađena i mamografija, za otkrivanje raka dojke, što važi za žene starije od 40 godina.

Muškarci stariji od 50 godina imaće i urološki pregled, to jest proveru prostate.

Posle detaljnog pregleda celokupnog stanja vašeg organizma, ostaje još i oftalmološki pregled za oba pola, koji uključuje proveru vida i očnog pritiska, kako bi se otklonila sumnja u postojanje očnih bolesti poput glaukoma.

Prevencija i samo prevencija

Dakle, sistematski pregled će vam dati potpun uvid u vaše zdravstveno stanje, i u to je li potrebno da nešto promenite u načinu života, kako biste se osećali još bolje.