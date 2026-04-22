Nakon godina razvoja čipova koji mogu i da treniraju modele veštačke inteligencije i da obavljaju takozvanu inferenciju (odgovaranje na upite), Gugl sada razdvaja te zadatke na posebne procesore.
Kompanija, koja je ujedno i veliki kupac Envidijinih čipova, nudi TPU kao alternativu korisnicima svojih usluga računarstva u oblaku, dok većina velikih tehnoloških kompanija razvija sopstvene AI procesore radi povećanja efikasnosti i prilagođavanja specifičnim potrebama.
Prema podacima kompanije, novi čip za treniranje omogućava 2,8 puta bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju po istoj ceni, dok je procesor za inferenciju efikasniji za 80 odsto.
Gugl navodi da primena njegovih TPU rešenja raste, uz korisnike poput finansijskih institucija i naučnih centara, dok su pojedine AI kompanije već najavile značajna ulaganja u ovu tehnologiju.
Uprkos intenzivnim investicijama, analitičari ocenjuju da vodeće tehnološke kompanije i dalje ne uspevaju da ugroze dominantnu poziciju Envidije na tržištu čipova veštačke inteligencije.
Tehnološki rat počeo - Gugl lansira moćne čipove
Američki tehnološki gigant Gugl predstavio je osmu generaciju čipova za veštačku inteligenciju (AI), u novom pokušaju da konkuriše lideru na tržištu, kompaniji Envidija.
Novi procesori TPU (Tensor Processing Unit) biće dostupni kasnije ove godine, preneo je CNBC.
