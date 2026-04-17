Dizajner Alejandro Núñez Vicente nedavno je predstavio najnoviju verziju ovog koncepta, koju je dodatno usavršavao u saradnji sa partnerkom, sa ciljem da unapredi ergonomiju, poveća komfor putnika i odgovori na brojne komentare koji su pratili prethodne verzije dizajna.



Dvospratni koncept avionskog sedišta vraća se u verziji koju dizajner naziva ultimativnom, završnom. Prvi put predstavljen kao studentski projekat 2020. godine, a zatim kao rani prototip 2022. godine, ovaj dvonivojski dizajn pod nazivom Chaise Longue godinama izaziva brojne reakcije na društvenim mrežama, od memova do ozbiljnih rasprava u medijima.



Za dizajnera dvospratno avionsko sedište nije internet šala koja je nastala pre pet godina. To je njegov životni i profesionalni projekat na kojem radi više od pola decenije, od trenutka kada ga je prvi put osmislio tokom studija, navodi CNN. Koncept Chaise Longue predviđa uklanjanje gornjih kabinskih pregrada kako bi se dobila dva nivoa sedišta, pri čemu bi donji nivo bio namenjen većem prostoru za noge i udobnije ležanje, piše TU Magazin.



Putnici su ranije izražavali zabrinutost zbog osećaja klaustrofobije i sumnje da je cilj povećanje broja mesta u avionu. Dizajner ističe da povećanje kapaciteta nikada nije bio njegov primarni cilj, već unapređenje udobnosti letenja, uz priznanje da bi to moglo biti interesantno i avio-kompanijama.







U novoj verziji posebna pažnja posvećena je privatnosti i prostoru. Gornji nivo sada ima dodatne panele koji povećavaju razdvajanje između nivoa i smanjuju neprijatnosti između putnika. Donji nivo je znatno prostraniji nego u ranijim verzijama, koje su delovale skučenije i klaustrofobično, pa sada omogućava više udobnosti i lakše kretanje.



Iako nijedna avio-kompanija još nije potvrdila uvođenje ovog sistema, interesovanje postoji. Predstavnici avio-industrije navode da se koncept razmatra u ranoj fazi razvoja, a da bi tek nakon provere i odobravanja mogli da uzmu u obzir evenrtaulnu realizaciju.



