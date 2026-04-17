EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 99,31 99,61din 99,91
CAD CAD 72,57 72,78din 73,00
AUD AUD 71,18 71,39din 71,61
GBP GBP 134,25 134,65din 135,06
CHF CHF 126,78 127,16din 127,54
Prevara trajala 20 godina - primao penziju pokojne supruge uz lažne potvrde

Austrijske vlasti otkrile su jedan od najdrastičnijih slučajeva socijalnih prevara, u kojem je muškarac godinama primao penziju svoje preminule supruge, nanoseći veliku finansijsku štetu državi.

Autor:  Nina Stojanović
17.04.2026.13:30
Prevara trajala 20 godina - primao penziju pokojne supruge uz lažne potvrde
 Otkrili su tone bakra, zlata i srebra na samoj granici - najveće nalazište u poslednjih 30 godina
 Predstavljena inovativna rešenja za avionska sedišta - njihova konstrukcija privukla veliku pažnju (FOTO)
Slučaj je predstavljen na sastanku koji je vodio Gerhard Karner, ministar unutrašnjih poslova Austrija, uz prisustvo visokih zvaničnika bezbednosnih institucija.

Prevara trajala dve decenije

Jedan od najtežih slučajeva odnosi se na državljanina Bosne i Hercegovine koji je godinama primao penziju svoje supruge, iako je ona preminula još 2006. godine.

Muškarac, koji je od 1996. živeo u Austriji, falsifikovao je dokumenta i „produžio“ njen život u zvaničnoj evidenciji, kako bi nastavio da prima novac.

Na račun pokojnice svakog meseca stizalo je oko 1.500 evra, a ukupna šteta procenjuje se na oko 270.000 evra.

Otkriveno tek 2026. godine

Prevara je razotkrivena tek 2026. godine, nakon što je Zavod za penziono osiguranje podneo prijavu zbog sumnjivih uplata.

Policija je pokrenula istragu i blokirala račun, čime je vraćeno oko 57.000 evra, dok je veći deo novca izgubljen.

Istraga je pokazala da je osumnjičeni godinama koristio lažne potvrde o životu i čak zdravstvenu karticu preminule supruge kako bi obmanuo institucije, pišu Nezavisne. 

Osumnjičeni preminuo

Iako je slučaj izazvao veliku pažnju, neće dobiti sudski epilog jer je osumnjičeni u međuvremenu preminuo.

Sve više socijalnih prevara

Prema podacima austrijskih vlasti, broj socijalnih prevara značajno raste poslednjih godina.

Od osnivanja specijalne jedinice za borbu protiv ovakvih zloupotreba, otkrivena je šteta od oko 158 miliona evra, što ukazuje na ozbiljnost problema i potrebu za strožim kontrolama.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,31 99,61 99,91
CAD CAD 72,57 72,78 73,0
AUD AUD 71,18 71,39 71,61
GBP GBP 134,25 134,65 135,06
CHF CHF 126,78 127,16 127,54

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 64.264,00 €
ETH ETH 1.995,30 €
LTC LTC 47,55 €
DOT DOT 1,12 €
BCH BCH 381,37 €
LINK LINK 8,07 €
BNB BNB 535,38 €
XMR XMR 295,85 €
Powered by CoinGecko API