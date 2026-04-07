Tržište nekretnina u Evropskoj uniji zabeležilo je značajan rast u četvrtom kvartalu 2025. godine, pri čemu su cene stanova skočile za 5,5 odsto, dok su stanarine porasle za 3,2 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.



Trend poskupljenja nastavljen je i na kvartalnom nivou, pa su nekretnine u odnosu na treće tromesečje 2025. godine skuplje za 0,8 odsto, a stanarine za 0,6 odsto.



U periodu od 2015. do trećeg kvartala 2025. godine, cene stanova u Evropskoj uniji su u proseku porasle za čak 64,9 odsto, dok je zakup poskupeo za 21,8 odsto, piše Tanjug.



Na nivou pojedinačnih država, cene stanova od 2015. do četvrtog kvartala 2025. rasle su brže od stanarina u čak 25 zemalja članica Evropske unije.



Mađarska se izdvaja kao apsolutni rekorder po poskupljenju, pošto su cene stanova u toj zemlji od 2015. porasle za čak 290 odsto, sledi Portugalija uz poskupljenje od 180 odsto, Litvanija 168 odsto i Bugarska 157 odsto.



Izuzetak na mapi Evrope predstavlja Finska, jedina zemlja Unije u kojoj su cene nekretnina danas niže nego pre deset godina, odnosno blago su pale za tri odsto.



U pomenutom periodu je porast stanarina zabeležen u svim članicama Evropske unije, a situacija je takođe najteža u Mađarskoj, gde su kirije više nego udvostručene, odnosno skočile su za 109 odsto.



Visok porast troškova stanovanja zabeležen je i u Litvaniji, gde su stanari suočeni sa poskupljenjima od 88 odsto, kao i u Irskoj i Poljskoj, gde su kirije porasle za po 76 odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







