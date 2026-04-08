U pitanju je kašika za špagete - šifra proizvoda IAN 466183_2404. Kompanija Lidl Srbija KD u interesu zaštite potrošača povlači proizvod kašika za špagete marke "Livarno home" sa brojem proizvoda IAN 466183_2404.

Laboratorijskom analizom utvrđen je visok sadržaj nikla u proizvodu. Stoga, Lidl Srbija KD obaveštava potrošače da povlači ovaj proizvod i da ne preporučuje njegovu dalju upotrebu.

Pomenuti proizvod je u Lidl prodavnicama u Srbiji prodavan od 17.02.2025 i od 01.04.2025. godine, a potrošači ga mogu vratiti u bilo koju Lidl prodavnicu. Povrat novca će biti izvršen i bez dostavljenog računa.

Povlačenje se odnosi samo na proizvod "kašika za špagete" marke "Livarno home" sa brojem proizvoda IAN 466183_2404. Obaveštenje se ne odnosi na druge Lidl proizvode, kao ni na ostale proizvode marke Livarno home, ističu iz Lidla.

