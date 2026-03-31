Putarina će se naplaćivati isključivo upotrebom TAG uređaja, tzv. bezbarijernog sistema naplate, a obavezna registracija TAG uređaja je na platformi Toll4All, na linku https://toll4all.com/obo/tag-registracija.

Iz Puteva Srbije naglašavaju da je vozačima koji su već korisnici Toll4All TAG uređaja, registracijom koju su uradili na sajtu toll4all.com, automatski omogućeno plaćanje putarine na delu obilaznice oko Beograda. Video instrukcija nalazi se na linku https://www.youtube.com/shorts/xr7dZm_ibtI.

Vozači koji poseduju pripejd TAG uređaj koji dopunjavaju na prodajnim mestima ovlašćenih distributera ili postpejd TAG uređaj, potrebno je da uređaj registruju na sajtu toll4all.com, pri čemu će putarinu na delu obilaznice plaćati preko registrovane platne kartice, a ostale puteve pod naplatom plaćaće na dosadašnji način.

Video instrukcija je na linku https://www.youtube.com/shorts/D8CGtDAzlSY.

Oni koji još nisu kupili TAG uređaj, mogu ga kupiti na online sajtu toll4all.com ili na prodajnim mestima ovlašćenih distributera a video instrukcija je na linku https://www.youtube.com/shorts/IO9pmi_lqyI.

Obavezna upotreba TAG uređaja za sva vozila IV kategorije, odnosno teretna vozila stupila je na snagu 1.januara ove godine shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Za sve detaljne informacije, pitanja i tehničku podršku, prevoznici se mogu obratiti korisničkom centru "Putevi Srbije" besplatnim pozivom na broj telefona 0800-111- 004, mejlom na adresu korisnickicentar@putevi-srbije.rs ili se informisati na https://toll4all.com/rs#mesta.

Cene putarine se kreću od 120 do 480 dinara po deonici.

Prema cenovniku koji je usvojio Nadzorni odbor Puteva Srbije, cena za deonicu Ostružnica-Orlovača cena je 480 dinara, Orlovača-Avala 390 dinara, dok je za deonicu Batajnica-Beograd 340 dinara.

Za deonicu Surčin jug-Ostružnica cena putarine je 290 dinara, za deonicu Avala-Bubanj Potok 130 dinara, a za deonice Beograd-Surčin i Surčin-Surčin jug po 120 dinara, piše Tanjug.

Iste cene važe i u obrnutom, odnosno smeru B.

