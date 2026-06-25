U klanicama zaječarskog područja zabeležen je pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, pa je dominirao iznos od 900 din/kg. Osim teladi, klaničari sa ovog područja otkupljivali su i tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma i krave za klanje SM rase.

Kraljevo: pad tovnih bikova na 450 din/kg

Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada prodajne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, pošto je dominirao iznos od 450 din/kg. Obim ponude i tražnje bio je na prošlonedeljnom nivou.

Pirotski region: telad 850, bikovi 550 din/kg

U klanicama na području pirotskog regiona, pored teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, otkupljivali su se i tovni bikovi telesne mase preko 500 kilograma, kao i krave za klanje SM rase. Otkupna cena teladi iznosila je 850 din/kg, tovnih bikova 550 din/kg, a krava za klanje 250 din/kg.

Šumadija i Beograd: pad cena junadi i bikova

Klaničari sa područja šumadijskog regiona po nižim su cenama, u odnosu na prethodni period, plaćali otkupljenu junad telesne mase preko 480 kilograma, pošto je dominirao iznos od 450 din/kg.

U klanicama na području Beograda protekle sedmice evidentiran je pad otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma, gde je dominirao iznos od 430 din/kg.

Najčešća otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 450 din/kg u klanicama na području južnobačkog regiona, uz prosečnu ponudu i slabiji obim otkupa u odnosu na prethodnu sedmicu.

Pad cena prasadi i oscilacije na tržištu svinja

Na pijaci žive stoke u Kraljevu došlo je do pada prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu, a dominirao je iznos od 280 din/kg.

Rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma evidentiran je u klanicama na području srednjebanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 180 din/kg, a obim otkupljenih grla bio je dobar.

Pad otkupne cene krmača za klanje zabeležen je u klanicama na području šumadijskog regiona, gde je u sedmici za nama dominirao iznos od 150 din/kg.

U klanicama na području podrinjskog regiona evidentiran je pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Za prasad su plaćali 400 din/kg, a za tovne svinje 180 din/kg.

Niža je bila otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i u klanicama na području nišavskog regiona, jer je dominirao iznos od 300 din/kg.

Klaničari sa područja Beograda po nižoj su ceni otkupljivali tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma, gde je u sedmici za nama dominirala cena od 175 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Obrenovcu evidentiran je pad cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 370 din/kg.

Nije bilo promena u pogledu ponude i tražnje prasadi i tovnih svinja u klanicama na području južnobačkog regiona. Za otkupljenu prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma klaničari su plaćali 350 din/kg, dok je otkupna cena tovnih svinja varirala od 160 do 180 din/kg, u zavisnosti od telesne mase i kvaliteta grla.

Jagnjad: Šumadija u plusu, ostali u padu

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi i pada cene ovaca u odnosu na prethodni period. Za jagnjad je protekle sedmice trebalo izdvojiti 500 din/kg, dok je u kategoriji ovaca dominirao iznos od 170 din/kg.

Za prodaju je bilo dovezeno preko 150 jagnjadi i preko 25 ovaca.

Identična situacija bila je i u klanicama na području šumadijskog regiona, gde su otkupne cene jagnjadi i ovaca bile iste kao na pijaci žive stoke.

Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području mačvanskog regiona, jer se otkup najčešće vršio po ceni od 400 din/kg.

Pad prodajne cene jagnjadi zabeležen je i na pijaci žive stoke u Kraljevu, gde je dominirao iznos od 430 din/kg, navodi STIPS.

Na tržištu stoke protekle sedmice dominirao je pad cena u većini kategorija, posebno kod teladi i tovnih bikova, dok su svinje i jagnjad pokazale regionalne oscilacije u zavisnosti od ponude i tražnje.

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