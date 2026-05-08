Evropski parlament je izglasao paket novih pravila o vozačkim dozvolama koja će se primenjivati u celoj Evropskoj uniji.

Reforma donosi digitalne vozačke dozvole, stroža pravila za saobraćajne prekršioce i nižu starosnu granicu za profesionalne vozače, a sve s ciljem povećanja bezbednosti na putevima i ujednačavanja propisa.



Potpuna primena se očekuje postupno, s ključnim promenama koje stupaju na snagu od 2028. do 2030. godine.



Jedna od najvažnijih novosti jeste da će zabrana upravljanja vozilom izrečena u jednoj državi članici važiti na području cele Evropske unije. Time se želi stati na kraj praksi da vozači kojima je oduzeta dozvola u jednoj zemlji nastavljaju da voze u drugima.



Nasuprot tome, novčane kazne koje ne uključuju zabranu vožnje i dalje ostaju u nadležnosti države u kojoj je prekršaj napravljen, a odustalo se i od uvođenja jedinstvenog evropskog sistema kaznenih bodova.



Nove mere su donesene zbog zabrinjavajuće statistike koja kaže da na putevima Evropske unije svake godine život izgubi oko 20.000 ljudi



Digitalna vozačka dozvola na mobilnom telefonu



Veliki iskorak predstavlja uvođenje digitalne vozačke dozvole, koja će biti dostupna na pametnim telefonima.



Funkcionisaće slično kao digitalne bankovne kartice ili lične karte, čime se proces provere znatno pojednostavljuje.



Evroparlamentarka Juta Paulus je istakla kako je reč o posebno korisnoj novosti za mlađe generacije. Iako se puna primena digitalne verzije očekuje od 2030. godine, vozači će i dalje na zahtev moći da dobiju klasičnu vozačku dozvolu u obliku kartice.



Promene za vozače kampera i profesionalce



Novim pravilima se uvode i olakšice za ljubitelje putovanja kamperima. Vozači s položenom B kategorijom će moći da upravljaju vozilima mase do 4,25 tona, što je značajno povećanje u odnosu na dosadašnja ograničenja. Za to će ipak biti potrebno da se prođe dodatno osposobljavanje ili polaže poseban ispit.



Kako bi se ublažio nedostatak radne snage u transportnom sektoru, Evropska unija spušta starosnu granicu za profesionalne vozače. Vozači kamiona moći će da postanu osobe s navršenih 18 godina umesto dosadašnje 21, dok će se za vozače autobusa granica spustiti s 24 na 21 godinu. Očekuje se da će ova mera podstaći zapošljavanje u logistici i srodnim delatnostima.



Stroža pravila za nove vozače



Svi novi vozači će morati da prođu obavezni probni rok u trajanju od najmanje dve godine. Za 17-godišnjake u svim državama članicama se uvodi i mogućnost vožnje uz pratnju. Pre samog polaganja vozačkog ispita biće obavezan lekarski pregled ili ispunjavanje obrasca za samoprocenu zdravstvenog stanja.



Ipak, predlog o uvođenju obaveznih redovnih lekarskih pregleda za starije vozače nije prošao, nakon protivljenja nekoliko država članica, uključujući Nemačku. Vozačke dozvole će ubuduće važiti 15 godina, a nakon isteka tog razdoblja države članice mogu da, Iako nisu obavezne, zatraže novi pregled.



Kada promene stupaju na snagu?



Iako je politički dogovor postignut, države članice sada imaju rok od tri godine za usklađivanje svojih nacionalnih zakona s novim pravilima, nakon čega sledi dodatna godina prelaznog perioda.



Očekuje se da će promene koje se odnose na profesionalne vozače stupiti na snagu do 2028. godine, dok bi digitalna vozačka dozvola trebalo da bude u potpunosti dostupna do 2030. godine, piše Index.hr.



Ove promene predstavljaju jednu od najvećih reformi saobraćajnih propisa u Evropskoj uniji u poslednjih nekoliko decenija, a njihov krajnji cilj su sigurniji putevi i jednostavniji svakodnevni život za milione vozača širom Evrope.



