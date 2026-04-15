''Danas sam predložio, kao vrhovni komandant Vojske Srbije, izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotizovanim platformama, izvršenje organizacijskih priprema za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutajuće municije, uvežbavanje specijalnih i izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva za upravljanje artiljerijskom i vatrom avijacije, dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu dronova u ostalim jedinicama'', rekao je Vučić novinarima posle sastanka.

Istakao je da je izvukao ''istorijske pouke'' za naše oficire i dodao da su mnogi od njih legendarni komandanti iz vremena NATO agresije, kao i da je mnogo mladih koji su od njih, ali i od drugih oficira, imali dosta da nauče.

''Zamolio sam ih da u ovom revolucionarnom periodu velikih promena u našoj vojsci, digitalizacije i robotizacije naše armije, upotrebe najmoćnijih i najmodernijih raketa, da u tome učestvuju sa ogromnim entuzijazmom, još većom posvećenošću, velikom energijom", rekao je Vučić.

Naveo je da je stanje bezbednosti nešto složenije nego u januaru, pre svega zbog delovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Prištine, Tirane i Zagreba.

''Naše opredeljenje da čuvamo mir i stabilnost nije se promenilo, a to možemo da sačuvamo samo ukoliko smo dovoljno jaki, ukoliko smo dovoljno snažni'', rekao je predsednik Vučić.

Zahvalio je rukovodstvu Republike Srpske koje je prisustvovalo sastanku i koje je, kako je rekao, imalo mogućnost da sagleda stanje bezbednosti i moguće ugrožavanje bezbednosti Republike Srbije i regionalnog mira i stabilnosti, kao i stanje vojne moći Srbije, odbrambene potencijale i odbrambene kapacitete, kao i kapacitete koje Srbija tek planira da nabavi kako bi mogla da te sposobnosti dodatno unapredi.

Vučić: "U narednim danima ćemo potpisati velike ugovore za dalju nabavku vojne opreme"



Predsednik Srbije rekao je danas da će država u narednim danima potpisati velike i važne ugovore za dalju nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme.

"Želim da vas obavestim da ćemo u narednim danima potpisati velike ugovore, veoma važne ugovore za dalju nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme, da nas očekuju velike i važne posete gde očekujemo dodatne ugovore sa drugim zemljama, da smo napravili velike narudžbine za našu vojsku, da stanje ratnih materijalnih rezervi, stanje popune, kako vojnicima, tako i ubojnim sredstvima je značajno bolje nego u januaru mesecu, iako ni u januaru nisam bio nezadovoljan. Nikada ja neću biti dovoljno ili nikada neću biti zadovoljan, ali je bolje nego što je bilo i tu se vidi trud i rad naših oficira", rekao je Vučić nakon sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Predsednik je istakao da će mogućnosti Vojske Srbije biti podignute na viši nivo, što će doprineti unapređenju odbrambenih mogućnosti Srbije.

"Mi ćemo imati takve mogućnosti da ništa neće moći da nam promakne, da ćemo sve da vidimo, od strateške avijacije u okruženju do onih koji pune gorivo tuđim avionima na velikim udaljenostima od naše zemlje, do toga da ćemo imati izrazito snažnu višeslojnu protivvazduhoplovnu odbranu koja se sastoji i od elektronskih ometača i od elektronskih napadnih sredstava i od one opreme i onog oružja i oruđa koja služe za zaštitu trupnih jedinica, dakle za zaštitu naših trupa, do onih koji služe za zaštitu naših gradova, najvažnijih objekata, infrastrukturnih objekata i svega drugog", naveo je Vučić.

On je naglasio da se količine naoružanja i opreme, ali i snaga, kapaciteti i dalekometnost uvećavaju i dodao da će po svim tim pitanjima razvoj Vojske Srbije biti nastavljen.

"Količine naoružanja i opreme se uvećavaju, snaga, kapaciteti, dalekometnost takođe i po svim tim pitanjima nastavićemo dalje da se razvijamo", rekao je predsednik Srbije.

Istakao je da će u ovoj godini, osim porasta proizvodnje dronova u Srbiji, akcenat biti stavljen i na robotizaciju i digitalizaciju Vojske Srbije, piše Tanjug.

"Osim uvećane proizvodnje dronova, koje očekujem eksploziju u ovoj godini porasta proizvodnje dronova u našoj zemlji, dakle, osim toga mi ćemo se značajno posvetiti robotizaciji i digitalizaciji naše armije i uspećemo u tome. Mislim da ćemo po tom pitanju biti jedna od armija sa najizraženijom interoperabilnošću i najvećim sposobnostima, ne samo u našem regionu, već i šire od toga", istakao je predsednik Vučić.

