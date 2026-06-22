Kompanija, koja je sada dominantni dobavljač memorijskih čipova visoke propusnosti (HBM) koji se koriste u sistemima veštačke inteligencije (AI) za klijente kao što su Nvidia i Google pojavila se kao jedan od najvećih dobitnika globalnog AI buma, što je pomoglo da se njene deonice ove godine povećaju za više od 340 odsto i podiglo njenu tržišnu vrednost iznad Samsung Electronicsa i Microna.



Dienice SK Hynixa, koji je sada najvrjedniji svetski proizvođač memorijskih čipova, zabeležile su rast od 5,7 odsto, čime je tržišna kapitalizacija kompanije iznosila 2.082,5 biliona vona (1,35 biliona dolara) u poređenju sa rastom Samsung Electronicsa od 0,4 odsto na 2.081,3 biliona vona, isključujući povlaštene dionice.



Deonice su dostigle ovaj prekretnički trenutak u vreme kada veštačka inteligencija preoblikuje globalnu industriju poluprovodnika, uzdižući specijalizovane memorijske čipove iz robe kojom se uobičajeno trguje u kritične komponente infrastrukture koja pokreće aplikacije poput ChatGPT-a i naprednih AI modela.



SK Hynix se prvenstveno fokusira na memorijske čipove, za razliku od Samsung Electronicsa čije poslovanje takođe uključuje proizvodnju logičkih čipova kao i elektronike.



Samsung Electronics je držao prvo mjesto od 2000. godine.



"Pojava prilagođene AI memorije suštinski je promenila ekonomiju industrije i omogućila SK Hynixu da se etablira kao tržišni lider", rekao je Kim Sunwoo, viši analitičar u Meritz Securitiesu.



Za SK Hynix, ovo postignuće predstavlja vrhunac jednog od najvećih preokreta u korporativnoj istoriji Južne Koreje.



U 2002. godini, tadašnji Hynix Semiconductor bio je na ivici prodaje Micronu, nakon što je bio osakaćen dugovima akumuliranim tokom agresivne kampanje širenja. Dogovor je na kraju propao, ostavljajući kompaniju pod kontrolom poverilaca skoro deceniju.



Njene deonice su pale na čak 135 vona u 2003. godini, zbog čega su je investitori posmatrali kao bezvrednu deonicu (tzv. "penny stock"), ili "Dongjeon-ju" na korejskom.



Njena sudbina u godinama koje su usledile pratila je tradicionalni ciklus procvata i pada globalne industrije memorije. U 2023. godini, oštar pad pogodio je cene memorije, što je primoralo SK Hynix da prijavi godišnji operativni gubitak od 7,73 biliona vona, piše Klix.



Počeo se oporavljati godinu dana kasnije kako je AI bum dobijao zamah, a kompanije poput Microsofta, Googlea i Mete počele masovno investirati, što ga je dovelo do prijave godišnje operativne dobiti od 23,5 biliona vona u 2024. godini, što je bio rekord u to vrijeme.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.