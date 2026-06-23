Sa oko 10.400 aktivnih satelita, Mask poseduje više od polovine svega što čovečanstvo trenutno ima u orbiti, nadmašujući čak i čitave države.

Inače, Maskova firma Spejsiks će na berzi emitovati i obveznice, pročitajte u odvojenoj vesti.

Ta dominacija postala je posebno očigledna 2022. godine tokom sukoba u Ukrajini, kada je Maskova privatna odluka da ograniči pokrivenost mreže Starlink uticala na vojne komunikacije, pokazujući koliku moć nad globalnom geopolitikom može imati jedan pojedinac.

Putovanje na Mars

Maskova deklarisana misija jeste da čovečanstvo pretvori u višaplanetarnu vrstu, sa ciljem izgradnje grada na Marsu koji bi služio kao rezervna lokacija za ljudsku civilizaciju. Ova vizija potiče iz njegove rane fascinacije naučnom fantastikom i fizikom, što ga je navelo da osnuje Spejsiks nakon što je zaključio da bi ogromni troškovi raketa mogli biti drastično smanjeni ukoliko bi se one pravile od sirovih materijala, prenosi Spejs dejli.

Uprkos ranim neuspesima i finansijskim problemima, Mask nije odustajao od svog sna. Istovremeno je ulagao u Teslu kako bi ubrzao prelazak na održivu energiju. Ipak, kritičari ukazuju na promenu njegovog odnosa prema zaštiti životne sredine, navodeći da je Tesla tiho uklonila održivost iz svoje misije, dok je Mask u više navrata umanjivao rizike povezane sa klimatskim promenama.

Maskovo poslovno carstvo u velikoj meri podržava javni novac - više od 38 milijardi dolara kroz državne ugovore i subvencije. To je pokrenulo raspravu o tome da li je reč o podsticanju inovacija ili o svojevrsnoj pomoći milijarderima. Njegove kompanije su, međutim, revolucionisale pristup svemiru: Spejsiks je tokom 2025. godine lansirao 82 odsto ukupne mase poslate u svemir, dok sateliti Starlinka obezbeđuju internet milionima ljudi širom sveta.

Starlink ima i vojnu dimenziju. Mreža učestvuje u poverljivim ugovorima sa američkim obaveštajnim službama, čime se Maskov uticaj dodatno učvršćuje u oblasti nacionalne bezbednosti. Ovakva koncentracija moći bez direktnog javnog nadzora izaziva zabrinutost zbog privatizacije geopolitike.

Planetarni uticaj

Gledajući unapred, Mask planira slanje bespilotnih i kasnije ljudskih misija na Mars, iako se rokovi za te poduhvate stalno pomeraju. U međuvremenu, njegovo stvarno i opipljivo carstvo raste u Zemljinoj orbiti, kontrolišući pristup svemirskoj ekonomiji za koju se procenjuje da bi mogla da premaši vrednost od hiljadu milijardi dolara.

Širom sveta, konkurenti poput Kine, evropskih država i kompanije Amazon Džefa Bezosa ubrzano razvijaju sopstvene satelitske konstelacije, što pokazuje da bi Maskova dominacija mogla biti osporena. Ipak, za sada, najveći deo neba i dalje pripada njemu.

Na kraju, Mask predstavlja složen spoj vizionara, kapitaliste i ekološkog reformatora. Njegovo bogatstvo finansira san o Marsu, a taj san opravdava bogatstvo. Ta dvojnost simbolizuje novu eru u kojoj privatni pojedinci imaju nezapamćenu kontrolu nad svemirom – prostorom za koji se nekada verovalo da pripada celom čovečanstvu.

Dok Mask nastavlja da širi svoj uticaj, svet će morati da se suoči sa posledicama takve moći – moći koja nije dodeljena glasanjem, međunarodnim sporazumom ili javnim pristankom – i da odluči šta ona znači za našu zajedničku budućnost izvan Zemlje.

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