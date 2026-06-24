Istorijski udar za Ilona Maska - za samo nedelju dana nestalo 350 milijardi dolara

Prema procenama Forbsa, bogatstvo najbogatijeg čoveka na svetu palo je sa 1,45 biliona na manje od 1,1 bilion dolara, pošto su akcije SpaceX-a izgubile gotovo 30 odsto vrednosti u odnosu na prošlonedeljni maksimum.

Gubitak veći od bogatstva osnivača Gugla

Pad Maskove imovine veći je od ukupnog bogatstva Lerija Pejdža, suosnivača Gugla, koje se procenjuje na oko 299 milijardi dolara.

Do pre samo nekoliko dana Mask je postao prvi svetski bilioner zahvaljujući uspešnom izlasku SpaceX-a na berzu. Akcije kompanije skočile su za 67 odsto u prva tri dana trgovanja, a tržišna vrednost dostigla je gotovo 2,9 biliona dolara.

Usledila su tri uzastopna dana pada tokom kojih je kompanija izgubila čak 928 milijardi dolara tržišne vrednosti.

Najgori dan za SpaceX

Najveći dnevni pad zabeležen je u ponedeljak, kada su akcije SpaceX-a izgubile 16,4 odsto vrednosti nakon najave izdavanja investicionih obveznica vrednih najmanje 20 milijardi dolara radi finansiranja projekata iz oblasti veštačke inteligencije, piše Jutarnji.

Iako kompanija raspolaže sa više od 100 milijardi dolara gotovine, tržište je negativno reagovalo na povećanje troškova razvoja AI tehnologije.

Padovi i na svetskim berzama

Slabljenje optimizma oko veštačke inteligencije pogodilo je i ostatak tehnološkog sektora.

Indeks Nasdaq u Njujorku pao je za 1,3 odsto, dok su akcije Alphabeta i Amazona izgubile gotovo pet odsto vrednosti.

U Južnoj Koreji trgovanje na indeksu Kospi privremeno je obustavljeno nakon pada od 10 odsto, dok je japanski Nikkei oslabio za 3,6 odsto.

Mask je i ranije držao rekord za najveći gubitak bogatstva, kada je 2022. godine zbog pada akcija Tesle izgubio 165 milijardi dolara. Ovoga puta taj rekord je gotovo udvostručen.

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