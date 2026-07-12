Oni ističu da lanci snabdevanja pate od dva istovremena šoka - s jedne strane, rat u Iranu podigao je svetske cene hrane na najviši nivo u poslednje tri godine, dok s druge strane ekstremni vremenski događaji povezani sa globalnim zagrevanjem vrše dodatni pritisak.

Prema pisanju lista Gardijan, naučnici su rekli da El Ninjo, koji će pogoditi svet ove i sledeće godine, ima jedinstvenu priliku da se razvije u super El Ninjo, fenomen koji rezultira smrtonosnim toplotnim talasima, poplavama i ekstremnim vremenskim uslovima. Američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) upozorila je prošlog meseca da postoji 63 procenta šanse da će se do kraja godine površina mora zagrejati za više od dva stepena.

"El Ninjo vraća 'klimatsku inflaciju' na dnevni red", napisali su analitičari italijanske banke UniKredit u istraživačkoj belešci, prema Gardijanu.

Nedavni toplotni talasi u Evropi podsetnik su da se klimatski fundamenti već menjaju. El Ninjo bi mogao da doda novi sloj pritiska kasnije ove godine, jer intenzivira efekte globalnog zagrevanja.

Najozbiljniji do sada

Projekcije NOAA pokazuju da bi ovaj El Ninjo mogao biti najteži do sada.

Analitičari Goldman Saksa upozoravaju da bi El Ninjo mogao da izazove rast globalnih cena hrane za čak 15,8 odsto, u zavisnosti od vrste hrane i dela sveta gde se prodaje. Na primer, za potrošače u Evropi, ovo bi moglo da znači povećanje cena hrane od 1,3 procenta.

Međutim, upozoravaju da će se puni uticaj osetiti tek posle nekog vremena, zbog globalnih zaliha hrane. Dakle, prave posledice bismo mogli da osetimo tek u drugoj polovini 2028. godine.

"El Ninjo ne utiče ravnomerno na poljoprivredu. On menja globalne obrasce padavina i temperature, stvarajući regionalne pobednike i gubitnike", upozorili su analitičari UBS-a, dodajući da bi neki regioni mogli imati koristi od toplijeg vremena.

Gardijan napominje da analitičari upozoravaju da će zemlje sa nižim prihodima, koje se već bore da se nose sa rastućim cenama zbog sukoba u Iranu, najviše patiti.

"El Ninjo je već počeo da utiče na useve, uzrokujući sušnu sezonu monsuna u Indiji, pri čemu neki regioni dobijaju samo 25% normalnih padavina, a delovi centralne Indije samo 50 odsto, što bi moglo da utiče na zalihe pšenice, pirinča i šećerne trske", rekli su analitičari Goldman Saksa.

Suše u jugoistočnoj Aziji mogle bi da utiču na svetsku zalihu palminog ulja, ključnog sastojka u preradi hrane. Usevi kafe i kakaa takođe bi mogli biti pogođeni.

Stručnjaci takođe upozoravaju da bi vlažni i topli uslovi mogli povećati učestalost i širenje bolesti, što bi moglo da utiče na prinose useva u narednim godinama.

Evropska centralna banka je pre tri godine upozorila da će jak El Ninjo mogla bi da poveća globalne cene hrane i do devet procenata, pri čemu bi najviše porasle cene soje, kukuruza i pirinča.

Analitičari UniKredita upozoravaju da bi ekstremni scenario El Ninja mogao dovesti do pada globalne poljoprivredne proizvodnje od 14,3 procenta, što možda ne zvuči mnogo, ali je ekvivalentno gubitku proizvodnje od 342 milijarde dolara.

Rezultat, ističu oni, mogao bi biti skok cena od preko 100 odsto za ključne proizvode kao što su pirinač, palmino ulje, šećer i kafa.

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