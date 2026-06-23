Kompanija Ilona Maska nije objavila vrednost niti uslove emisije obveznica, ali je navela da će prikupljena sredstva biti iskorišćena za opšte korporativne potrebe i refinansiranje postojećih kreditnih obaveza, prenosi Rojters.

Emisija predstavlja prvi izlazak Spejsiksa na tržište duga nakon istorijske inicijalne javne ponude akcije (IPO) održane ovog meseca.

Spejseks je 12. juna prikupio 85,7 milijardi dolara kroz IPO, najviše u istoriji tržišta kapitala i dostigao tržišnu vrednost od oko 1,75 biliona dolara, prenosi Tanjug.

Kompanija intenzivno ulaže u razvoj rakete Staršip, širenje satelitske mreže Starlink i projekte povezane sa veštačkom inteligencijom, što je povećalo investicione troškove i opteretilo profitabilnost uprkos snažnom rastu prihoda.

Prihodi SpejsEksa prošle godine porasli su za 33 odsto i dostigli 18,67 milijardi dolara.

Agencije Moody's i Fitch prošle sedmice dodelile su kompaniji investicioni kreditni rejting, što ukazuje na poverenje finansijskih tržišta u sposobnost SpejsEksa da servisira dug i nastavi finansiranje ambicioznih tehnoloških projekata.

Ipak, objava emisije obveznica izazvala je negativnu reakciju investitora, pa su akcije svemirske kompanije danas pale za oko devet odsto, treći dan zaredom.

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