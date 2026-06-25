Zbog tih sitnih delova postoji rizik od gušenja.

Proizvod nije usklađen sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane.

Detalji o povlačenju proizvoda dostupni su na veb stranici kompanije.

Reč je o proizvodu koji na tržištu prodaje dm-drogerie markt d.o.o. Zagreb, piše Dnevno.hr

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