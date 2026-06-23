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Duguje 108.000 evra za stan i traži savet - da li se isplati otplatiti odmah 20.000

Kredit za stan je rešenje veoma važnog stambenog pitanja, ali i velika obaveza koja traje godinama. 

Autor:  Stanko Stamenković
23.06.2026.12:26
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Duguje 108.000 evra za stan i traži savet - da li se isplati otplatiti odmah 20.000
Foto: Pawel Michalowski / Shutterstock.com
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U potrazi za korisnim savetom, jedna korisnica Redita upitala je korisnike te društvene mreže da li bi bilo pametno da uplati veću količinu novca odmah, kako bi smanjila kamatu. 

"Živim sa suprugom u stanu, kupljenom na kredit pre dve godine. Količina koju dugujem je 108.000 evra, na 30 godina. Mesečna rata mi je 500 evra. Zanima me vaše mišljenje da li je pametnije uplatiti 20.000 evra da bi smanjili iznos kredita ili preskociti ovo kao opciju? Iz mog razumevanja, rata bi mi ostala ista, period otplate isto, smanjila bi se samo kamata", upitala je korisnica Redita, i navela da su ukupni mesečni prihodi u njenom domu 4.000 evra, dok je procenjena vrednost stana 190.000 evra. 

Investicija kao mogućnost

Jedna od učesnika rasprave naveo je da, ako posle dve godine uplaćivanja kredita uplati 25.000 evra u kešu, da bi mogla da uštedi između 19.000 i 43.000 evra na samoj kamati.  

"Tu imate dve opcije reprograma. Da rata ostane 500 evra i da ukupan period otplate bude 20 godina. Tu štedite na kamati čak 44.000 evra. Ili, da smanjite ratu na 420 evra i tu ostaje period otplate 30 godina i štedite oko 20.000 evra na kamati", glasio je savet. 

Jedan od saveta glasio je da bi taj višak novca bolje bilo investirati u ETF-ove (investicioni fondovi kojima se trguje na berzi, poput akcija i obveznica). Na taj način, investicija bi vremenom mogla da donese prihod. 

Još učesnika diskusije savetovalo ju je da tu solidnu količinu novca ipak investira, a da otplatu kredita nastavi po prvobitnom ugovoru sa bankom. 

"Ako imaš neku ideju da investiraš novac (berza, biznis, zlato...) verovatno je to bolje s obzirom na to da imaš jaka i stabilna primanja", glasio je jedan od odgovora. 

Ipak, ima i suprotnh stavova. 

"Smanjite kamatu. I ako kroz par godina uspete ponovo da uštedite, uradite isto. Ostatak kamate će pojesti inflacija. a rata ce svakako biti manja. Ostatak otplate kredita nećete ni osetiti", rekao je jedan od sagovornika u diskusiji. 

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