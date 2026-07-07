Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što je predsednik SAD Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social podelio njegov intervju za američki Foks njuz, Vučić je zahvalio Trampu i istakao da je važno da gradimo dobre odnose sa SAD.

"Danas ću imati susret i sa pastorom Markom Bernsom, njegovim savetnikom za duhovna pitanja i sa još nekim američkim prijateljima. U svakom slučaju, za nas je važno da gradimo dobre odnose sa SAD, trudićemo se da to napravimo. Tako da, mislim da su to za nas veoma bitne stvari. Moramo da vidimo i nadam se da uskoro završavamo ovu sagu oko MOL-a i NIS-a. Verujem da ćemo i sa ruskim i mađarskim prijateljima moći da rešimo to. Nije jednostavno, nije lako. Ne mogu da vam govorim gde su sve problemi, prosto nije u redu i ne možete tokom pregovora da o tome govorite. Ali ljudi da znaju da to nije nimalo jednostavno", rekao je Vučić, piše Tanjug.

Dodao je da je za Srbiju važno da okonča tu situaciju.

Predsednik Vučić je dodao da će danas pokušati da poseti i Ekspo gradilište.

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