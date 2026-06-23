Broj zaposlenih u ovoj kompaniji opao je sa 162.000 na 141.000.



"Primena AI tehnologija u našim operacijama dovela je, i može nastaviti da dovodi, do otkaza, odnosno do smanjenja naše radne snage", naveli su iz kompanije.



Iako su prvi značajni rezovi napravljeni još u aprilu, puni obim otpuštanja ostao je jasan tek objavljivanjem godišnjeg izveštaja



Reorganizacija poslovanja donela je ogromne troškove, pa je tako smanjenje radne snage koštalo kompaniju "Orakl" oko 1,8 milijardi dolara u protekloj godini, što je dramatičan skok u poređenju sa 374 miliona dolara iz prethodne fiskalne godine.



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