Broj zaposlenih u ovoj kompaniji opao je sa 162.000 na 141.000.
"Primena AI tehnologija u našim operacijama dovela je, i može nastaviti da dovodi, do otkaza, odnosno do smanjenja naše radne snage", naveli su iz kompanije.
Iako su prvi značajni rezovi napravljeni još u aprilu, puni obim otpuštanja ostao je jasan tek objavljivanjem godišnjeg izveštaja
Reorganizacija poslovanja donela je ogromne troškove, pa je tako smanjenje radne snage koštalo kompaniju "Orakl" oko 1,8 milijardi dolara u protekloj godini, što je dramatičan skok u poređenju sa 374 miliona dolara iz prethodne fiskalne godine.
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Svet
Krenuli talas otpuštanja - tehnološka kompanija smanjila broj zaposlenih za 21.000
Američka tehnološka kompanija "Orakl" otpustila je prošle godine oko 21.000 radnika. Prema poslednjem godišnjem izveštaju, smanjenje radne snage za oko 13 odsto je direktna posledica restrukturiranja poslovanja i preusmeravanja fokusa na veštačku inteligenciju (VI).
Broj zaposlenih u ovoj kompaniji opao je sa 162.000 na 141.000.
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