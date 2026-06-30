"Odmah spustite cene goriva" - Tramp uputio oštro upozorenje naftnim kompanijama

„Prodavci goriva moraju da snize cene, sada“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

„Neće biti preterivanja cena, što je potpuno nezakonito. Ako prodavci to ne urade, u velikoj su nevolji. Počnite da ciljate na cenu od oko 2,50 dolara po galonu“, poručio je Tramp.

Prošle sedmice izjavio je da je Ministarstvu pravde naložio da ispita poslovanje naftnih kompanija, optužujući ih da nisu snizile maloprodajne cene goriva uprkos padu cena sirove nafte.

Cene nafte ove godine bile su pod pritiskom zbog sukoba na Bliskom istoku, nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, kao i iranskog odgovora. Rast cena goriva izazvao je nezadovoljstvo potrošača, dok Tramp nastoji da pred novembarske izbore zadrži podršku birača.

U međuvremenu, diplomatski kontakti između Vašingtona i Teherana doprineli su delimičnom smanjenju maloprodajnih cena goriva u Sjedinjenim Američkim Državama.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

