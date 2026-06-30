Ekonomski savetnik Bele kuće Kevin Haset rekao je u martu da kabinet traži nove izvore snabdevanja đubrivom nakon što je zatvaranje Ormuskog moreuza drastično smanjilo isporuke od glavnih proizvođača sa Bliskog istoka.

Vašington je u pregovorima sa alternativnim dobavljačima, uključujući Maroko, dodao je tada Haset. U ponedeljak je američki predsednik proglasio nacionalno vanredno stanje, pružajući pravnu osnovu za suspenziju određenih antidampinških i kompenzatornih carina na uvoz fosfatnih đubriva iz Maroka na osam meseci ili dok se vanredno stanje ne ukine, šta god nastupi pre.

"Globalni lanci snabdevanja fosfatnim đubrivima i sirovinama za njihovu proizvodnju, uključujući njihov uvoz u Sjedinjene Države, poremećeni su poslednjih meseci zbog sukoba u regionima proizvodnje i trgovinskih mera glavnih proizvođača“, rekao je Tramp u saopštenju u ponedeljak.

Uključujući izvoz, SAD trenutno ne proizvode dovoljno fosfatnih đubriva da bi zadovoljile domaće potrebe za proizvodnjom hrane, naglasio je Tramp.

Kabinet sarađuje sa privatnim sektorom kako bi povećao domaće proizvodne kapacitete, ali će biti potrebno vreme da saradnja urodi plodom i da se ponuda poveća, rekao je američki predsednik.

Proizvođači iz zemalja poput Maroka trenutno mogu da zadovolje potražnju SAD za fosfatnim đubrivima bez poremećaja i izuzetno je važno da se uvoz odmah dozvoli, navodi se u saopštenju Bele kuće.

Maroko je jedan od vodećih svetskih proizvođača fosfatnih đubriva i, prema podacima Evropske komisije, pokrivao je 38 odsto uvoza fosfata i oko trećine uvoza mešanih đubriva u Evropsku uniju 2023. godine.

Međutim, marokanska proizvodnja takođe zavisi od uvoza sumpora iz zemalja Persijskog zaliva, a isporuke iz tog regiona su značajno smanjene zbog poremećaja u Ormuskom moreuzu.

Iran je preuzeo kontrolu nad Ormuzom zbog američko-izraelskih napada, zabranjujući prolaz brodovima povezanim sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima.

Brodovi iz "prijateljskih" zemalja prolaze kroz Ormuz u koordinaciji sa iranskom vojskom. Pre rata, više od 30 procenata svetskih pošiljki uree i oko 20 procenata pošiljki azotnih đubriva i fosfata prolazilo je kroz Ormuski moreuz, saopštila je Međunarodna agencija za energiju (IEA) u posebnom izveštaju sredinom marta, piše tportal.

Američki uvoznici takođe nabavljaju veliki deo svoje uree i fosfatnih đubriva iz zemalja Persijskog zaliva.

"Ne kažem da možemo potpuno eliminisati poremećaje koje smo do sada videli, ali možemo ih minimizirati", rekao je Haset u intervjuu za CNBC u martu.

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