Grir je naveo da su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko održali obaveznu zajedničku reviziju sporazuma, ali da Vašington nije pristao na njegovo produženje u postojećem obliku.

On je istakao da će Sjedinjene Američke Države nastaviti razgovore sa Kanadom i Meksikom kako bi rešile, kako je naveo, nedostatke sporazuma i pitanje trgovinskog deficita sa obe zemlje.

Prema njegovim rečima, USMCA ostaje na snazi do okončanja pregovora ili eventualnog formalnog prestanka važenja sporazuma.

Administracija predsednika Trampa planira da sa Kanadom i Meksikom zaključi odvojene bilateralne trgovinske sporazume koji bi važili do deset godina, prenosi Foks biznis, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika administracije.

Trgovinski sporazum USMCA, koji je zamenio Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini (NAFTA), stupio je na snagu 1. jula 2020.

Predviđeno je da važi do 2036. godine, uz obaveznu zajedničku reviziju nakon šest godina, piše Tanjug.

Tramp je od povratka u Belu kuću više puta najavljivao izmene sporazuma, a prošle godine uveo je carine od 25 odsto na robu iz Kanade i Meksika, što je dovelo do novih pregovora o trgovinskim odnosima između tri zemlje.

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