Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 29,01 milijardu evra, osetno manje nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 21 u kategoriji "ekstremni strah", malo bolje od jučerašnjih 19 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 3,06 odsto na 1.524,34 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,3 odsto na 494,33 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 0,46 odsto na 71,32 evra, a avalanš (AVAX) za 0,02 odsto na 5,98 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) je promenila ime i trgovci sada mogu da je pronađu pod imenom i oznakom gram (GRAM).

Njena vrednost je porasla za 0,42 odsto na 1,48 evra. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ARPA, ZKP i RIF.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.