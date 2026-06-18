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Sud u Indiji odložio odluku o Telegramu - ostaje zabrana uoči važnog ispita

Sud u Nju Delhiju odložio odluku o zabrani Telegrama, pa privremena blokada aplikacije u Indiji ostaje na snazi uoči ponovljenog prijemnog ispita.

 

Autor:  Dubravka Jovanović
18.06.2026.19:59
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Sud u Indiji odložio odluku o Telegramu - ostaje zabrana uoči važnog ispita
Foto: Shutterstock/Sea_Inside_Soul
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Visoki sud u Nju Delhiju saopštio je danas da je odložio donošenje presude po tužbi kojom se osporava privremena zabrana ruske aplikacije za razmenu poruka Telegram u Indiji, čime je ostala na snazi zabrana Telegrama koja je uvedena uoči održavanja ponovljenog nacionalnog prijemnog ispita za studije medicine i stomatologije, koji je zakazan za 21. jun, piše Tanjug.

Indijska Nacionalna agencija za testiranje (NTA) poništila je rezultate prijemnog ispita koji je održan 3. maja, nakon skandala sa curenjem testova za prijemni ispit, za šta su okrivljene aplikacije za razmenu poruka, a pre svega Telegram.

Na saslušanju na sudu generalni pravobranilac Indije Tušar Mehta je kazao da, iako je Telegramu više puta upućen zahtev da preduzme proaktivne mere kako bi proverio ilegalne i sumnjive kanale, aplikacija "ništa nije učinila" po tom pitanju, prenosi časopis Hindu.

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Indija zabrana Telegram

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