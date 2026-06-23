Prema rečima Rodoljuba Oreščanina, suvlasnika i direktora poslovnog razvoja, jedan od najvećih problema do sada bio je nedostatak transparentnosti cena i komplikovan proces pronalaženja odgovarajućeg špeditera.

„Platforma OcariniMe pruža benefit kako za klijente sa jedne strane, fizička lica i kompanije, tako i za špeditere. Klijentima dajete uvid u tržište cena i veće mogućnosti izbora, a proporcijalno špediterima tržište upita i više potencijalnih poslova i konkurentno okruženje. Ono što je ključno jeste da je gubljene vremena ovim rešenjem svedeno na minimum. Klijent postavi zahtev za carinjenje robe koju uvozi/izvozi, pregleda ponude, izabere odgovarajuću, iskomunicira i podeli dokumentaciju kroz platformu i završi carinjenje, to može da obavi recimo iz restorana“, kaže za RINU Rodoljub Oreščanin, suvlasnik i direktor poslovnog razvoja.

Uštede mogu biti značajne

Oreščanin navodi da cene usluga carinjenja, posebno za fizička lica, mogu značajno da variraju.

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„Recimo imali smo klijenta koji se selio iz Amerike nazad u Srbiju, od zastupnika iz Nemačke je imao pogrešne informacije u smislu dokumentacije koja mu je potrebna, odnosno njihov podizvođač u Srbiji nije hteo da mu ocarini robu, bez dokaza iz Konzulata da je proveo više od dve godine u Americi, bez obzira što je dovoljan dokaz od poslodavca da je proveo na radu preko dve godine. Preko naše platforme je došao do špeditera u Beogradu koji mu je svu proceduru rešio shodno pravilniku i tekućim pravilima, bez dodatnih troškova“, ističe Oreščanin.

Kako funkcioniše OcariniMe?

Korisnici besplatno postavljaju upit sa podacima o robi, a zainteresovani špediteri šalju svoje ponude.

„Oni mogu da postave upite sa određenim informacijama koje treba da unesu u polja upita, npr. opis robe, vrednost, količina, da li ima preferencijalno poreklo, kad očekuju carinjenje robe i slično. Zatim špediteri biraju upite koji im odgovaraju i shodno upitu šalju odgovarajuće ponude. Klijenti zatim biraju ponude koje im odgovaraju, i u tom momentu kroz platformu nastavljaju komunikaciju sa špediterom, zbog njihove zaštite i da prepiske i razmena dokumentacije sa špediterom ostanu transparentni za eventualne sporove. Platforma obavezuje špeditera da radi po zakonu, a ujedno klijenta da špeditera ne dovede u zabunu i eventualno da mu na vreme ne plati usluge carinjenja. Ono što je bitno, nigde ne postoje rešenja ovakvih problema na ovaj način, prvi smo u zemlji, regionu i Evropi“, kaže Oreščanin.

Veštačka inteligencija u službi carinjenja

Platforma već koristi AI alate namenjene kompanijama i špediterima.

„Trenutno smo razvili dva fenomenalna alata, koji su inicijalno namenjeni špedicijama, velikim sistemima i biznis klijentima. Prvi i moj omiljeni je Carinski chat bot, naš proizvod koji u svojoj bazi sadrži preko 600.000 raspisa, praktičnih rešenja i tumačenja iz oblasti carinskih procedura izdatih u poslednjih 30 godina. Svi raspisi su revidirani i prilagođeni trenutnoj regulativi. Naš konsultant ne halucinira, odgovara isključivo na osnovu dostupne dokumentacije i daje sažete odgovore uz pozivanje na članove Carinskog zakona i uredbe“, rekao je Oreščanin.

Drugi alat je JCI asistent, koji automatski obrađuje dokumentaciju i priprema carinske deklaracije.

„Pored svega toga radi analizu rizika, mi smo mu kao carinski stručnjaci dali smernice na šta treba da obrati pažnju, i da u slučaju povrede propisa obavesti klijenta koji ga koristi. Već pregovaramo sa velikim sistemom koji ima svoj carinski sektor da ga prilagodimo njihovim potrebama, jer će smanjiti mogućnost greške, uštedeti vreme, kao i potrebu za velikim brojem radnika angažovanim na tom polju“, navodi Oreščanin.

Planovi za region i Evropu

Najčešći korisnici platforme trenutno su građani koji uvoze automobile, skutere, čamce, dronove i drugu robu iz inostranstva.

„Nama je cilj da postepeno razvijamo i region, a zatim i područje Evropske unije, i radićemo na tome da se platforma prepozna kao strateški resurs, odnosno da preraste u jedini oblik komunikacije između klijenata i špeditera, pri čemu bi carinski organi i druge zainteresovane institucije imale kompletan uvid u inicijalnu dokumentaciju, što bi značilo potpunu kontrolu procesa i smanjenje rizika od povrede propisa na minimum“, poručuju stručnjaci iz OcariniMe.

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