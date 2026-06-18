Kako piše portal Posao.hr, organizacije širom sveta suočavaju se sa sve složenijim bezbednosnim pretnjama, zbog čega zanimanja poput sajber bezbednosnog analitičara, stručnjaka za sajber bezbednost i menadžera sajber bezbednosti dobijaju sve veći značaj.

Njihov posao podrazumeva prepoznavanje bezbednosnih rizika, analizu ranjivosti i razvoj strategija kojima se sprečavaju bezbednosni incidenti i štiti poslovanje kompanija.

Dok sajber bezbednosni analitičari svakodnevno prate potencijalne pretnje i otkrivaju slabe tačke sistema, stručnjaci za sajber bezbednost zaduženi su za sprovođenje bezbednosnih kontrola i revizija. Menadžeri sajber bezbednosti koordiniraju rad timova i upravljaju strategijama zaštite organizacije.

Njihov zadatak je projektovanje, implementacija i održavanje bezbednosti informacionih sistema, kao i pravovremeno reagovanje na hakerske napade i neovlašćene pristupe podacima.

Veliki značaj imaju i sajber bezbednosni inženjeri koji razvijaju tehnička rešenja za zaštitu sistema, dok analitičari kroz svakodnevni rad predlažu načine za unapređenje postojećih bezbednosnih mehanizama.

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Za uspešnu karijeru u ovoj oblasti neophodno je poznavanje računarskih mreža, operativnih sistema, bezbednosnih protokola i alata za zaštitu podataka. Jednako su važne analitičke sposobnosti, kritičko razmišljanje i pažnja prema detaljima, jer i najmanji bezbednosni propust može izazvati ozbiljne posledice.

Kako navodi gore pomenut portal, pored tehničkih znanja, sve više se cene komunikacione i timske veštine, budući da stručnjaci za sajber bezbednost svakodnevno sarađuju sa IT sektorom, menadžmentom i drugim zaposlenima kako bi obezbedili efikasnu zaštitu poslovnih sistema.

Zbog sve većeg broja sajber napada i digitalizacije poslovanja, očekuje se da će potražnja za stručnjacima iz oblasti sajber bezbednosti nastaviti da raste i u narednim godinama, što ovo zanimanje svrstava među najperspektivnije u IT industriji.

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